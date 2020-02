Langenhagen

Mehr als 160 Millionen Euro investiert der Logistikkonzern UPS in den nächsten drei Jahren in den Standort am Rehkamp in Langenhagen: In zwei Bauabschnitten erweitert das Unternehmen das internationale Drehkreuz und schafft etwa 500 neue Arbeitsplätze. Als „starkes Signal für Niedersachsen“ wertet Wirtschaftsminister Bernd Althusmann die Investition, für die er am Donnerstagmittag den symbolischen ersten Spatenstich übernahm. Der Konzern spricht von einer der größten Einzelinvestitionen, die er außerhalb der USA tätigt.

Einen Blick zurück warf bei der traditionellen Zeremonie zum Baubeginn der Langenhagener Wirtschaftsförderer Jens Monsen: Er wirkte bereits bei der Ansiedlung vor gut drei Jahrzehnten mit. „Am 15. Oktober 1988 standen UPS-Mitarbeiter erstmals im Rathaus und erkundigten sich nach Gewerbeflächen“, sagte Monsen, nach dessen Angaben sich die Verwaltungsmitarbeiter so recht nichts vorstellen konnten unter einer Umschlagbasis für Pakete. Deshalb stand am 12. Dezember 1988 eine Fahrt nach Herne an, um UPS kennen zu lernen. „Wir waren beeindruckt, und der Termin kann durchaus als Initialzündung gelten.“

UPS war erste Firma am Rehkamp

Gut ein Jahr später schufen Rat und Verwaltung das notwendige Planungs- und Baurecht für die Ansiedlung auf der 86.500 Quadratmeter großen Fläche am Rehkamp – als erstes Unternehmen startete UPS in dem Gewerbegebiet, viele weitere Firmen folgten in den nächsten Jahren. Am 12. Dezember 1991 stand die offizielle Eröffnung an, wie Monsen anhand der Originalkarte zeigte. „In einer guten Verwaltung gehen solche Dokumente nicht verloren“, sagte er zur Freude von Carlo Ritacco, als Division Manager auch für die Niederlassung in Langenhagen zuständig.

500 neue Voll- und Teilzeitstellen

Ritacco zufolge arbeiten derzeit mehr als 1000 Beschäftigte im Verteilzentrum und als Zusteller, weitere 500 Arbeitsplätze in Voll- und Teilzeit entstehen mit der millionenschweren Investition – mit dem Ziel, deutschen Unternehmen einen verbesserten Zugang zum globalen Handel zu bieten. „Wir freuen uns schon jetzt über Bewerbungen“, sagte UPS-Sprecher Holger Ostwald, und Lou Rivieccio, UPS-Präsident Europa, dankte in seinem Grußwort den Beschäftigten, die Tag für Tag hart arbeiteten.

Drehkreuz mit E-Fahrzeugflotte

Im ersten Bauabschnitt entsteht neben den jetzigen Anlagen ein neues Gebäude, das nach Aussage von UPS-Präsident Deutschland, Frank Sportolari, im Herbst 2021 in Betrieb gehen soll. Anschließend beginnt der Abriss der bestehenden Niederlassung, an deren Stelle dann der zweite Neubau kommt. Das Ende der Bauarbeiten gibt Sportolari für 2023 an. Bis dahin würden Arbeiter gut 3,5 Millionen Kilogramm Stahl, 35 Kilometer Kabel und 232.653 Schrauben verbauen. Das Drehkreuz, unterstreicht Sprecher Ostwald, werde nach dem Gold-Standard der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen errichtet – und es erhalte die Voraussetzungen für eine größere E-Fahrzeugflotte. Zudem beziehe es den Strom für Fahrzeuge und Niederlassungen aus regenerativen Quellen.

So setzt UPS E-Fahrzeuge ein Seit zehn Jahren testet UPS nach Aussage von Sprecher Holger Ostwald den Einsatz von E-Fahrzeugen: Seinerzeit starteten wenige Autos mit einem Elektromotor, inzwischen wachse die Flotte kontinuierlich, sagt Ostwald. „Die Kleinflottenfahrzeuge haben sich längst bewährt“, sagt er und fügt hinzu, dass der Konzern nun aus 7,5-Tonnern die Dieselmotoren ausbauen lasse und sie mit neuen E-Motoren ausstatte. „Diese Fahrzeuggröße gibt es nicht von der Stange“, fügt er hinzu und betont, dass auch Langenhagen zum Testgebiet gehörte. Das gelte auch für einen weiteren Testbetrieb mit Hybridautos: Sie fahren außerhalb von Ortschaften mit Diesel, um auch weiter entfernte Stationen zu erreichen, und in Wohngebieten, „in denen es wirklich drauf ankommt“, mit E-Motoren. Schon jetzt spricht Ostwald von einem erfolgreichen Projekt, das der Konzern sicherlich noch ausbauen werde. bis

Es sei gut, dass sich UPS der Klimadebatte stelle, sagte Althusmann und verwies in dem Zusammenhang auf die wachsende Bedeutung von Logistik: Dabei gehe es um gewaltige Veränderungen wie E-Commerce, der Digitalisierung des Konsums und dem Umgang mit Retouren. „Das wirtschaftliche Wachstum in Deutschland ist kein Selbstläufer, der Wohlstand unseres Landes hängt auch vom Transport der Konsumgüter ab“, sagte der Minister und bezeichnete Niedersachsen als das logistische Herz Deutschlands und Europas. Gerade Langenhagen profitiere von der sehr guten verkehrsgeografischen Lage – wohl auch deshalb nennt Ricvieccio den Standort in einem Atemzug mit sogenannten Super-Hubs in London, Paris und Eindhoven.

