Uetze

Der vergangene Donnerstag war ein Tag, an dem es im Uetzer Ortsteil Hängisen etwas zu feiern gab – das 75-jährige Jubiläum der Firma Köttermann. Coronabedingt mussten größere Festivitäten ausfallen. Andererseits hat der Mittelständler mit seinen 140 Mitarbeitern und zuletzt 40 Millionen Euro Jahresumsatz etwas zu bieten, was derzeit in der Pandemie sehr gefragt ist. Köttermann fertigt maßgeschneiderte Laboreinrichtungen aus Stahl.

„Corona war für uns anfänglich ein zweischneidiges Schwert“, sagt Kazim Doyuran, neben Jens Buchholz und Marek Krsek Mitglied des Geschäftsführer-Trios. Die Hänigser bekamen die Zurückhaltung zu spüren, die sich viele Kunden in Sachen Investitionen auferlegten. „Jetzt kommt ein geballter Zuwachs. Vor allem aus dem Pharmabereich erhalten wir sehr viele Aufträge“, erklärt Doyuran.

Köttermann: Aufschwung nach einer Insolvenz

Mit wechselnden Geschäftsverläufen hat man bei Köttermann Erfahrungen gemacht. 1946 als Hersteller von Destillierapparaten und Apothekenmöbeln gegründet, entwickelte sich die Firma zum Laboreinrichter mit weltweiter Kundschaft. 2018 aber musste das Unternehmen Insolvenz anmelden. „Die damaligen Gesellschafter waren zu weit weg vom Geschäft. Es gab millionenschwere Fehlentscheidungen“, sagt Doyuran.

Als Folge des Insolvenzverfahrens wurde Köttermann an die tschechische Unternehmensgruppe Block Clean Room Solutions verkauft. Es folgte eine schnelle Erholung, verbunden mit schwarzen Zahlen. „Wir konnten bestehende Geschäftsbeziehungen fortführen und Vertrauen zurückgewinnen“, nennt Doyuran die Gründe.

Kunden aus rund 40 Branchen

Die Mitarbeiter von Köttermann fertigen Labormöbel, Sicherheitsschränke, Abzugs- und Entlüftungstechnik und die entsprechende Bedienungstechnik. „Die Nachfrage nach Laborleistungen steigt kontinuierlich, auch unabhängig von Corona“, erklärt Doyuran. Zum weltweiten Kundenkreis zählen beispielsweise Hochschulen und andere Forschungseinrichtungen, Unternehmen aus der Pharma-, der Erdöl- und Gasindustrie, Farbenhersteller, aus dem Bereich Automotive sowie aus der Forensik. Insgesamt kann der Geschäftsführer rund 40 Branchen aufzählen.

Vor allem Stahl wird in den Produktionshallen von Köttermann verarbeitet. Quelle: Sascha Wolters

„Die Kunden wollen hochwertige Labore, die nicht nur ihre Funktion erfüllen, sondern auch optisch vorzeigbar ist“, sagt der Geschäftsführer. Ein weiterer Punkt, der in der Pandemie Bedeutung hat, sind die Lieferzeiten. Binnen sechs bis acht Wochen nach Aufmaß kann Köttermann montieren.

Standorttreue als Markenzeichen

Der für einen weltweit aktiven Produzenten etwas ungewöhnliche Standort Hänigsen steht nach Angaben von Doyuran nicht infrage und stand es auch nicht, als Block Clean Rooms Solutions übernahm: „Wir können hier mit den bestehenden Lohnstrukturen wirtschaftlich produzieren, haben in der Vergangenheit in die Architektur investiert und top geschultes Personal.“ Außerdem schätzten Besucher und Kunden das grüne, ländliche Umfeld. Seien sie einmal vor Ort gewesen, kämen sie gerne wieder.

Köttermann will wirtschaftlich weiter wachsen. Und dann gibt es da noch ein zweites Ziel. Das Jubiläum ist noch nicht zu den Akten gelegt, die Feier in Hänigsen möchte man in der zweiten Jahreshälfte nachholen.

Von Bernd Haase