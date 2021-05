Hannover

Fast jeder hat einen solchen Anruf schon einmal erhalten: Der Mensch am anderen Ende der Leitung ist in der Regel blendend gelaunt, die Stimme freundlich und das Angebot einfach unschlagbar – dennoch sind solche ungewollten Werbeversuche äußerst lästig. Und obwohl der Gesetzgeber sogar Bußgelder vorsieht, scheint das die Unternehmen, die hinter den Anrufen stecken, kaum abzuschrecken. Das zumindest legen die Zahlen der Bundesnetzagentur nahe, die seit einiger Zeit mit der Unterbindung beauftragt ist. Genützt hat das bisher offenbar wenig. Jedenfalls nehmen die Beschwerden zu.

Lesen Sie auch: Dreiste Werbeanrufe – so viele Beschweren wie noch nie

Allein in den ersten vier Monaten des Jahres gab es laut Bundesnetzagentur fast doppelt so viele ungewollte Werbeanrufe wie im gleichen Zeitraum vor einem Jahr. Nun könnte man sich mit dem Hinweis begnügen, doch einfach aufzulegen, wenn wieder einmal jemand mit einem noch günstigeren Stromtarif um die Ecke kommt oder einem besseren Handytarif und noch einem neuen Smartphone obendrauf. Einfacher und sicherer wird man einen unerwünschten Anrufer sicher nicht los. Doch das hilft leider nur für den Moment und verhindert nicht, dass sich am nächsten Tag der nächste Verkäufer meldet. Und vielfach sind die Anrufer bestens geschult und in der Lage, Menschen etwas zu verkaufen, was sie gar nicht wollen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was also könnte helfen, wenn schon Bußgelder nichts nützen? Noch höhere Bußgelder? Hilfreich wäre sicherlich auch, wenn alle am Telefon abgeschlossenen Verträge im Anschluss noch einmal schriftlich bestätigt werden müssten. Das wäre sinnvoller Verbraucherschutz. Doch dem verweigert die CDU im Bundestag die Zustimmung.

Von Karl Doeleke