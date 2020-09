Hannover

Unternehmer und Gewerkschaften haben am Freitag in Hannover eine gemeinsame Weiterbildungsoffensive für niedersächsische Arbeitnehmer vorgestellt. Sie soll Firmen und Beschäftigte in Niedersachsen dabei unterstützen, die Herausforderungen des digitalen Wandels in der Arbeitswelt zu bestehen und somit wettbewerbsfähig zu bleiben. Es gehe dabei in erster Linie um die Qualifizierung des mittleren Managements, wie der Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen, Volker Müller, sagte. „Wir wollen die Meister und die Techniker qualifizieren.“

Dafür hat sich eine ziemlich beeindruckende Koalition aus Wirtschaft und Gewerkschaften und ihren jeweiligen Bildungseinrichtungen zusammengetan, dem Bildungswerk der niedersächsischen Wirtschaft und der Bildungsvereinigung Arbeit und Leben in Niedersachsen. Auch die Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit (BA) sowie einige niedersächsische Unternehmen aus der Automobilbranche, der Elektrotechnik, dem Maschinenbau und der Logistikbranche sind dabei.

„Deutschlandweit einzigartig“

„Vor allem kleine und mittlere Betriebe verfügen oft nicht über die nötigen Ressourcen, den Wandel mitzumachen“: Mehrdad Payandeh, DGB-Chef in Niedersachsen. Quelle: Peter Steffen/dpa

Das Bündnis rühmt sich, ein „deutschlandweit einzigartiges Projekt“ auf die Beine gestellt zu haben. Ein ähnliches Projekt hat die Bundesregierung allerdings auch für die neuen Bundesländer geplant. Dem gemeinsamen Engagement liegt die Erkenntnis zugrunde, dass technologische Umwälzungen durch die Elektromobilität – in der niedersächsischen Automobilindustrie arbeiten 250.000 Menschen – und dem digitalen Wandel zu starken Veränderungen in der Arbeitswelt führen, die zuletzt durch die Corona-Pandemie beschleunigt wurden.

Damit die niedersächsischen Unternehmen und Mitarbeiter dabei nicht auf der Strecke bleiben und vom internationalen Markt abgehängt werden, benötigten Arbeitnehmer und Unternehmer Hilfe, erklärte Mehrdad Payandeh, Landesvorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes. „Vor allem kleine und mittlere Betriebe verfügen oft nicht über die nötigen Ressourcen, den Wandel mitzumachen.“

Hilfe in „Transformationshubs“

Diese Hilfe sollen sie in Zukunft bei vier sogenannten Transformationshubs bekommen, die das Bündnis über das Land verteilt ansiedeln will: einen in Hannover und weitere jeweils in den Regionen Braunschweig/ Goslar, Helmstedt/ Wolfsburg sowie in Emden/ Leer. In diesen Hubs angesiedelte Experten sollen den Unternehmen Beratung zur Qualifizierung ihrer Beschäftigten und die dazugehörigen Förderungsmöglichkeiten bieten sowie Hilfe bei der Umsetzung der Weiterbildung geben. Damit sollen „die Beschäftigten für neue Berufsfelder fit“ gemacht werden, erklärte das Bündnis in einer Mitteilung.

Unternehmen können ihre Mitarbeiter in den Hubs zu „Transformationslotsen“ weiterbilden lassen, die ihr Wissen dann an die Kollegen weitergeben sollen – und so „Transformation von innen heraus gestalten“. Das stehe grundsätzlich allen Unternehmen offen, ansprechen soll das aber vor allem „den großen Bedarf in den Branchen Automotive, Maschinenbau, Chemie, Ernährung und Energie“. Die Weiterbildung wird gefördert von der Bundesagentur für Arbeit.

„Der Wandel findet jetzt statt, nicht in Zukunft“, mahnte BA-Regionalchef Johannes Pfeiffer. „In allen Branchen verändern sich die Tätigkeitsfelder, Corona hat das noch einmal beschleunigt.“

Von Karl Doeleke