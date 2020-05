Hannover

Tui-Kunden können darauf hoffen, dass der Konzern ihre Anzahlungen für seit Ausbruch der Corona-Pandemie stornierte Reisen bis Ende Mai erstattet. „Wir sind auf einem guten Weg“, sagte ein Unternehmenssprecher am Freitag. „Die Zahlungen gehen jetzt in Tranchen raus und sollten innerhalb der nächsten beiden Wochen auf den Konten sein.“ Die Tui hat seit Mitte März alle Reisen abgesagt – die Pause gilt für Urlaube in Europa bis zum 14. Juni, in Deutschland will der Konzern ab dem 25. Mai wieder Reisen anbieten.

Laut geltendem Recht müssen Veranstalter von Pauschalreisen ihren Kunden 14 Tage nach der Stornierung eines Urlaubs die geleisteten Anzahlungen zurückzahlen. Zuletzt hatten sich viele Tui-Kunden darüber beschwert, dass der Konzern diese Frist nicht eingehalten habe und weder telefonisch noch per Mail erreichbar gewesen sei. „Dafür möchten wir uns ausdrücklich entschuldigen“, sagte Tui-Deutschland-Chef Marek Andryszak. „Unsere Prozesse sind darauf ausgelegt, Reisen zu verkaufen, und nicht Geld zurückzuzahlen.“

Anzeige

Die Hälfte der Kunden akzeptiert Gutscheine

Wie viele Kunden der Konzern in Deutschland auszahlen muss, will das Unternehmen nicht verraten. Die Hälfte der verhinderten Urlauber habe bisher auf Bargeld verzichtet und stattdessen Gutscheine akzeptiert, sagte der Unternehmenssprecher. Die Tui hatte bei einer Verschiebung der Buchung zusätzlich Bonuszahlungen von bis zu 250 Euro pro Kopf angeboten.

Weitere HAZ+ Artikel

Um neue Kunden anzulocken, bietet die Tui bei Buchungen bis Ende Juni ein kostenloses Rücktrittsrecht. Bis zwei Wochen vor dem Abflug seien Umbuchungen oder Stornierungen ohne Gebühren möglich, teilte das Unternehmen mit. Zusätzlich gebe es einen Bonus von bis zu 100 Euro pro Person.

Der Konzern will damit verhindern, in Liquiditätsprobleme zu kommen. Die Tui verfügt auch dank eines Kredits der staatlichen Kfw-Bank noch über flüssige Mittel von 2,1 Milliarden Euro. Wenn der Konzern die Anzahlungen für alle infolge der Corona-Pandemie abgesagten Reisen erstatten müsste, könnte dies bis zu 300 Millionen Euro kosten, hatte Vorstandschef Friedrich Joussen Mitte der Woche erklärt. Jeden Monat fließe bereits in etwa die gleiche Summe ab, um die fixen Kosten zu decken.

Lesen Sie auch

Von Jens Heitmann