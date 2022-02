VW-Beschäftigte frustriert: Selten war die Stimmung im Werk so schlecht

Wolfsburg

Wegen des Halbleitermangels will Volkswagen ab Mai Nachtschichten an den Montagelinien 1 (Tiguan) sowie 2 und 3 (Golf) streichen. Sogar das Ausleihen von Stammbeschäftigten zur Aushilfe nach Emden ist im Gespräch. Wie finden die Beschäftigten diese Aussichten?

„Schlag ins Gesicht der Belegschaft“

„Das ist wieder ein Schlag ins Gesicht der Belegschaft“, sagt etwa Thomas Heyn. „Wir müssen doppelt bezahlen für etwas, wofür wir gar nichts können.“ Die Halbleiterkrise und die Verteilung der Chips innerhalb des Konzerns plus die daraus resultierende Kurzarbeit in Wolfsburg – das werde vielen zudem ein „Loch in die Lohnabrechnung reißen“. Zur Einordnung: Heyn kandidiert bei der Betriebsratswahl im März für „Die andere Liste“.

Dirk Kaiser kandidiert auf der Liste „Wir für Euch“ und gibt dem amtierenden Betriebsrat eine Mitschuld an der Situation: „Hätte es damals seitens des Betriebsrates keine Ablehnung hinsichtlich des E-Auto-Baus gegeben, wäre das Problem am Standort Wolfsburg wesentlich kleiner. Wie so oft zahlt der Mitarbeiter am Ende des Tages die Zeche.“ Denn Zuschläge könne es nur für geleistete Arbeit geben. Im Klartext: Ist keine Arbeit da, braucht es keine Nachtschicht – ohne Nachtschicht gibt es auch keine Nachtschichtzuschläge.

„Für VW sind wir nur noch Personalnummern...“

Was das konkret bedeutet, macht eine VW-Beschäftigte deutlich, die namentlich nicht genannt werden möchte: „Die Nachtschichtzuschläge machen schon mehrere hundert Euro mehr pro Monat auf dem Konto aus. Will man dann noch Leute nach Emden schicken und lässt sie auch noch pendeln oder sich dort eine Wohnung oder ein Zimmer suchen, lohnt sich das finanziell überhaupt nicht mehr.“ Ihr brutales Fazit: „Für Volkswagen sind wir Mitarbeiter nur noch Personalnummern, keine Menschen mehr...“

Ein anderer VW-Beschäftigter – auch er will anonym bleiben – sagt: „Niemand draußen kann sich vorstellen, wie schlecht die Stimmung hier drinnen wirklich ist. Jetzt auch noch der Wegfall der Nachtschichten...“ Ein Dritter sagt: „Früher waren die Leute stolz, bei Volkswagen zu arbeiten. Heute wollen alle in die Altersteilzeit....“ Selten sei die Stimmung im Werk so schlecht gewesen wie aktuell.

Werk nur ohne Nachtschichtzuschläge überlebensfähig?

Ein weiterer Mitarbeiter sieht’s nüchterner: „Unser historisch geprägter Standort Wolfsburg im Hochlohnland Deutschland steht im direkten Wettbewerb mit neueren und schlankeren Fabriken im Ausland, die insbesondere durch ihre unheimlich niedrigen Löhne den Kampf um die Fertigung neuer Modelle zunehmend für sich entscheiden. Ohne den Wegfall der teuren Nachtschichtzuschläge werden die deutschen Standorte langfristig nicht überlebensfähig sein.“

Von Carsten Bischof/WAZ