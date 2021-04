Hannover

Er galt als „Deutschlands mächtigster Betriebsrat“ – und Bernd Osterloh hat vieles unternommen, um diesen Ruf zu untermauern. Der oberste Arbeitnehmervertreter erlebte bei Volkswagen mehrere Konzernchefs sowie jede Menge Krisen und Strategiedebatten. Er scheute keine Konflikte mit dem Management, setzte sich für die Belegschaft ein und prägte den Riesenkonzern mit. Damit hat er sich Respekt erworben. VW-Chef Herbert Diess dürfte ein wenig aufatmen, dass der harte Kritiker eine andere Rolle übernimmt.

Seitenwechsel kommen an der Basis meist nicht gut an

Dass Osterloh nun in einem Alter, in dem sich andere gedanklich langsam auf die Rente vorbereiten, Personalvorstand bei der Nutzfahrzeug-Holding Traton wird, ist mutig – aber auch riskant. Nicht wenige VW-Beschäftigte und Mitglieder der IG Metall werden ihm vermutlich diesen Schritt übelnehmen. Weniger, weil sie ihm die mit einem solchen Managerposten verbundene üppige Vergütung missgönnen – sondern weil solche Seitenwechsel an der Basis meist nicht gut ankommen. Als vor Jahren der damalige Transnet-Chef Norbert Hansen ins Bahn-Management wechselte, waren viele Gewerkschafter schwer enttäuscht.

Bei seiner neuen Aufgabe muss Osterloh nun nicht nur seine – unbestrittene – Durchsetzungsstärke zeigen, sondern auch viel Fingerspitzengefühl. Die Sanierung der Lkw- und Bustochter MAN ist mit erheblichen Einschnitten verbunden. Als MAN im vergangenen Jahr die Vereinbarung zur Beschäftigungssicherung kündigte, sprach Osterloh noch von einem „Angriff auf die gesamte Volkswagen-Familie“, verhindern konnte er dies aber nicht. Nun muss er als Manager die Interessen der Aktionäre vertreten und – um glaubwürdig zu bleiben – gleichzeitig die Belange der Belegschaft im Blick behalten. Zum Ende seiner Karriere noch einmal eine schwierige Aufgabe.

Von Dirk Stelzl