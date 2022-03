Wolfsburg

Bei Volkswagen ist gerade viel los. Der Krieg gegen die Ukraine macht dem Unternehmen zu schaffen, Nachtschichten fallen vorerst weg und gleichzeitig steht der Bau des neuen Trinity-Werks an. VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo äußert sich dazu im Interview:

Hallo Frau Cavallo. Der Krieg in der Ukraine bewegt die Menschen wohl derzeit am meisten. Auch die VW-Belegschaft hat mit einer Spendenaktion schnell reagiert. Wie nehmen Sie die Stimmung im Werk wahr?

Es herrscht riesige Betroffenheit. Schon unmittelbar nach Ausbruch des Krieges trudelten die ersten Anfragen von Kolleginnen und Kollegen bei uns ein, die wissen wollten, wie sie helfen können, ob zentrale Aktionen geplant sind. Und solche Anfragen wurden dann immer mehr. Es gab also sofort eine Welle der Hilfsbereitschaft. In der rund einen Woche, in der unser Spendenaufruf jetzt läuft, haben unsere Kolleginnen und Kollegen schon über 900.000 Euro gespendet. Die Hilfsbereitschaft bezieht sich aber nicht nur auf das Thema Geld. Manche Kollegen wollen Sachspenden in die Ukraine bringen, manche ihre Wohnungen für Geflüchtete zur Verfügung stellen, viele helfen beim DRK aus.Gleichzeitig erreichen auch uns als Belegschaft die wirtschaftlichen Folgen des Krieges in Form von Kurzarbeit. Viele unserer Kolleginnen und Kollegen machen sich Sorgen. Wie lange hält die Situation an? Wird es schlimmer als bei der Pandemie? Was täten wir nur ohne unsere Beschäftigungssicherung? Das sind schon Gedanken, die da aufkommen. Deswegen muss das Unternehmen jetzt alles dransetzen, die Teileversorgung wieder herzustellen.

Das ist Daniela Cavallo Daniela Cavallo wurde am 3. April 1975 als Tochter eines italienischen Gastarbeiters der ersten Welle in Wolfsburg geboren. Sie besitzt sowohl die italienische als auch die deutsche Staatsbürgerschaft.

Nach ihrem Abitur absolvierte sie ab 1994 bei VW eine Ausbildung zur Bürokauffrau und ein berufsbegleitendes Wirtschaftsstudium, das sie zur Betriebswirtin qualifizierte. Sie engagierte sich zudem in der Jugend- und Auszubildendenvertretung bei VW und wurde anschließend Betriebsrätin bei der Auto 5000 und Volkswagen.

2019 wurde sie zur Stellvertreterin des langjährigen Gesamt- und Konzernbetriebsratsvorsitzenden Bernd Osterloh gewählt und übernahm im April 2021 dessen Nachfolge an der Spitze der Arbeitnehmervertretung.

Cavallo ist verheiratet und Mutter zweier Töchter.

Kabelbäume aus Tunesien und Marokko?

Was konkret tut Volkswagen denn, um dem Teilemangel entgegenzuwirken?

Am meisten Sorgen bereiten uns fehlende Teile für die Bordnetze, die wir aus der Ukraine beziehen. Es wird daher auf Hochtouren daran gearbeitet, anderswo zusätzliche Kapazitäten aufzubauen. Wir haben zum Beispiel auch Lieferanten in Tunesien und Marokko. Da wird geprüft, ob dort weitere Fertigungslinien aufgebaut werden können. Gleiches gilt für China, da werden unsere Werke lokal versorgt und wir können vielleicht von dort etwas beziehen. Auch in der Ukraine wird durchaus noch produziert, so dass wir auch von dort noch Teile bekommen – allerdings angesichts des Krieges in einem deutlich geringeren Umfang, als es nötig wäre. Ich finde es übrigens gut, dass Volkswagen seine Einkaufsbeziehungen zur Ukraine nicht komplett abbrechen will und zu den dortigen Unternehmen steht. Das ist wichtig für die Menschen, jetzt und gerade auch für die Zeit nach dem Krieg, die hoffentlich schnell kommt.

Wegen des Mangels an Bordnetzen aus der Ukraine ruht in Wolfsburg die Produktion. Quelle: Julian Stratenschulte

Volkswagen hat sein Russland-Geschäft vorerst auf Eis gelegt. Die richtige Entscheidung?

Definitiv. Für die Beschäftigten dort wird durch Lohnfortzahlungen gesorgt, damit sie nicht plötzlich ohne Einkommen dastehen. Das ist uns wichtig.

Gibt es Kontakt nach Kaluga?

Ja, natürlich. Es gibt den Austausch, wir haben schließlich ein engmaschiges Netz über unseren Europäischen- und Weltkonzernbetriebsrat. Die Lage in Kaluga ist verhältnismäßig ruhig, aber natürlich machen sich die Menschen auch dort Sorgen, wie es langfristig weitergeht und wünschen sich unsere Solidarität. Zu den Aktivitäten unseres Konzerns in Russland gehört übrigens noch mehr als das Werk in Kaluga: etwa Nischni Nowgorod, St. Petersburg, Moskau.

Das ist das VW-Werk im russischen Kaluga. Quelle: Volkswagen

Einkaufspolitik muss strategischer werden

Erst Halbleiter-Krise, jetzt fehlende Kabelbäume. Muss Volkswagen generell umdenken, was die Lieferketten und die Beschaffung angeht?

Als Arbeitnehmerseite haben wir auf jeden Fall eingebracht, dass innerhalb der Einkaufsstrategie das Thema Single-Sourcing genau betrachtet wird – also nur einen Lieferanten für wichtige Teile zu haben. Zudem muss geschaut werden, wo es aus Sicht der Beschaffung noch weitere Risiko-Regionen gibt. Das sind Diskussionen, die wir auch im Aufsichtsrat führen. Bereits in der Halbleiter-Krise hat das Unternehmen die Einheit strategisches Halbleitermanagement gegründet. Diese strategische Einkaufspolitik muss aus unserer Sicht gestärkt werden. Die Welt steht ja nicht still, man muss immer auch die aktuellen Geschehnisse im Auge behalten. Geopolitische Krisen, Naturkatastrophen, lange Streiks, Pleiten, Hackerangriffe – es gibt viele Szenarien, in denen eine Einquellen-Zulieferer-Strategie gefährlich werden kann.

Muss Volkswagen auch wieder mehr selbst herstellen?

Alles selbst herzustellen, wird schon rein wirtschaftlich nicht funktionieren. Trotzdem sind wir der Meinung, dass wir uns bei essenziellen Bauteilen nicht von einzelnen externen Lieferanten zu stark abhängig machen dürfen. Batteriezellen und Digitalisierung sind so ein Fall. Das sind die Erfolgsfaktoren der Zukunft, da müssen wir verstärkt Eigenkompetenzen aufbauen. Das hat auch das Unternehmen erkannt.

Trinity-Fabrik sichert Konkurrenzfähigkeit

Am vergangenen Freitag wurde verkündet, dass das Trinity-Werk in Warmenau gebaut wird. Sie hatten sich im Vorfeld persönlich dafür ausgesprochen. Warum ist das die richtige Entscheidung?

Wir brauchen die neue Fabrik, um Beschäftigung hierzuhalten. Wir haben zwar eine Beschäftigungssicherung, aber die muss auch mit Leben gefüllt werden. So ein Vertrag ist keine Garantie für die Ewigkeit und auch kein Selbstläufer. Wir sehen, dass das Verbrenner-Geschäft rückläufig ist. Ohne Einstieg in die Elektromobilität wären hier irgendwann die Lichter ausgegangen. Wir brauchen die E-Fertigung an den Standorten, an denen wir auch aktuell produzieren. Es hilft nicht, dass es neue Arbeitsplätze in der E-Mobilität gibt, wenn die nicht genau in den Regionen sind, in denen die Arbeit auf bisher gewohnten Feldern wegfällt.

Warmenau: Im Wolfsburger Stadtteil soll das neue Trinity-Werk gebaut werden. Quelle: Britta Schulze

Auch der Bau auf dem Werksgelände war eine Option. Warum ist ein Neubau auf der grünen Wiese besser?

So müssen keine Umbaumaßnahmen während laufender Produktionsprozesse durchgeführt werden. Das würde immer auch zu Stillstandzeiten führen und damit zu Nachteilen für das Unternehmen, aber auch für die Beschäftigten, die mitunter für gewisse Zeiten zuhause bleiben müssten. Der große Vorteil ist zudem, dass nun eine zukunftsfähige, moderne und effiziente Fabrik von Grund auf neu entsteht, die auch im Wettbewerb bestehen kann und anschließend Vorbild für den Umbau des Stammwerks in seinen bisherigen Grenzen ist. Es hört sich vielleicht ungewohnt an, wenn eine Betriebsrätin das sagt, aber: Natürlich gibt es Konkurrenz und wir müssen auch zukünftig wirtschaftlich arbeiten, um unsere Arbeitsplätze zu sichern und weiterhin gute Arbeitsbedingungen verhandeln zu können. Das ist durch die neue Fertigung mit neuen Anlagen gewährleistet. Hinzu kommen weitere Synergien: Die Werksfeuerwehr und die Gastronomie der Service Factory oder das Gesundheitswesen, um nur einige Beispiele zu nennen, sind alle nur einen Steinwurf entfernt.

Belegschaft ist heiß auf Trinity

Wie sind die Reaktionen aus der Belegschaft auf das Trinity-Werk?

Das Interesse ist riesig. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die schon fragen, wo sie sich für Trinity bewerben können. Ich glaube, es ist für viele super reizvoll, beim Trinity-Start dabei zu sein. Viele verbinden es auch mit modernen Arbeitsformen, hellen Räumlichkeiten. Und genau so wird es ja auch sein. Wir werden darauf achten, dass nicht nur die Fertigung, sondern auch die Teamflächen modern sind. Und wir wollen, dass das abstrahlt auf den Umbau des bisherigen Teils des Stammwerkes. Es werden nicht zwei Welten entstehen. Das Eine ermöglicht das Andere.

Gilt das auch für den Campus Sandkamp? In dem Neubau kommt ja nicht die gesamte TE unter...

Das ist ein Prozess. Wir sehen, dass wir da an vielen Stellen Nachholbedarf haben. Nur, weil wir Neues machen, dürfen wir das Alte nicht aus dem Blick lassen. Aber das ist alles mit Kosten verbunden, eine Modernisierung muss deswegen sukzessive angegangen werden. Natürlich kann ich verstehen, dass sich Beschäftigte heute schon fragen, wo sie in ein paar Jahren arbeiten werden. Aber das können wir noch nicht im Detail beantworten. Was wir aber sagen können, ist: Unser Standort Wolfsburg hat verdammt viel Zukunft, die Perspektiven stimmen.

Skizze des Campus Sandkamp: Mit den Neubauten soll auch die Qualität der Arbeitsflächen und Büros erhöht werden. Quelle: Volkswagen

Neben den guten Nachrichten wie Trinity, dem Campus Sandkamp oder jüngst dem Bonus gab es auch das Nachtschicht-Aus. Von Frank Patta, einem ihrer Konkurrenten bei der Betriebsratswahl, wird Ihnen vorgeworfen, dass Sie sich nicht ausreichend dagegen gewehrt hätten. Was sagen Sie dazu?

Kein Werk verliert gerne seine Nachtschichten. Aber wir müssen uns an die Fakten halten: Die Produktionsplanung für Wolfsburg liegt in diesem Jahr bei 570.000 Fahrzeugen, bei einer installierten Kapazität, also einer ausgelegten Leistungsfähigkeit von deutlich über 800.000. Da ist klar, dass etwas fehlt. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Es reicht nicht, einfach Nein zu sagen und dann bleiben die Nachtschichten voller Arbeit. Das Volumen ist doch schlicht nicht da. Wenn wir keine Argumente haben, ersetzt der Arbeitgeber die Zustimmung des Betriebsrates mit einem Gerichtsurteil. Und wenn wir so weit kommen, dann können wir auch nichts für die Belegschaft herausholen. Im Übrigen haben wir immer klargemacht, dass es wieder zusätzliche Schichten geben wird, wenn wir nachhaltig wieder mehr Volumen bauen können, sobald die aktuell fehlenden Teile wieder da sind. Das geht aber nicht, indem wir einfach Fahrzeuge von anderen Standorten abziehen, wie es manche fordern. Erstens ist das nicht so einfach, das geht nicht über Nacht. Und zweitens verlagert es die Probleme nur in diese Werke – und das kann nicht unser Weg sein. Wir sind solidarisch in unserer Konzern-Familie und bleiben berechenbar.

Nachtschicht-Aus soll nicht von Dauer von sein

Haben Sie keine Angst, dass das Unternehmen jetzt, wo es die ungeliebte Nachtschicht losgeworden ist, sich dauerhaft gegen eine Rückkehr sperrt?

Das würde ja heißen, dass wir uns mit der derzeitigen Situation und diesem geringen Volumen für Wolfsburg abfinden. Und das können und werden wir nicht zulassen. Unser Stammwerk ist und bleibt das Leitwerk im Konzern. Zudem ist die Auslastung ja durchaus da, das ist doch das Verrückte. Unsere Auftragsbücher sind voll wie lange nicht. Hätten wir Halbleiter, würden wir nicht über verlorene Nachtschichten sprechen. Das ist ja auch unsere Argumentation hinter unseren Verhandlungserfolgen etwa beim Bonus: Die Belegschaft trifft keine Schuld an der Situation. Und auch das Unternehmen will Autos bauen, am liebsten wieder mehr als zehn Millionen pro Jahr.

VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo und ihr Stellvertreter Gerardo Scarpino: In der nächsten Woche finden die Wahlen für den VW-Betriebsrat statt. Quelle: Carsten Heidmann Photography

Nächste Woche ist Betriebsratswahl bei Volkswagen. Gleich sieben Listen treten gegen Ihre IG Metall-Liste an. Im Wahlkampf ging es teilweise etwas rüde zu. Wie haben Sie das wahrgenommen?

Das war schon eine ganze andere Situation als in den vergangenen Jahren. Ich glaube auch, die anderen Listen wissen, wie etabliert die IG Metall ist und strengen sich deswegen besonders an. Wir sind in einer Demokratie und jeder darf sich aufstellen lassen. Für mich ist klar, dass wir als IG Metall uns auf unsere Stärken besinnen. Und da haben wir jede Menge vorzuweisen. Unsere Kandidierenden repräsentieren die komplette Belegschaft, sie stehen für die breiteste Erfahrung, sie bringen solide Netzwerke mit. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass wir auch die höchste Kompetenz haben, alle Themen im Blick zu haben und bestmöglich im Sinne der Belegschaft zu lösen. Zudem haben wir noch etwas, das alle anderen Listen nicht haben: Eine Verzahnung mit der IG Metall, die für die Tarifverhandlungen verantwortlich und im Aufsichtsrat vertreten ist. Die erfolgreiche Arbeit bei Volkswagen fußt genau darauf. Das wissen viele Beschäftigte. Und das wissen auch die anderen Listen. Deswegen läuft der Wahlkampf, wie er läuft.

Von Steffen Schmidt