Der T1: Der Beginn einer Ära

Quelle: Heusel

Er war der erste seiner Art. Weil in der Nachkriegszeit die Bedürfnisse an den Transport wuchsen, entwickelte VW mit ihm einen neuen Fahrzeugtyp, den es so noch nicht gegeben hatte.

Stückzahl gebaut: 1,8 Millionen

Wann? 1950 bis 1967

Wo? ab 1950 in Wolfsburg, ab 1956 in Stöcken

Der T2: Arbeit und Freizeit

Der T2 hat große Fenster, eine einteilige Windschutzscheibe und ist nicht mehr nur als Transporter, sondern bei Bedarf auch als Camper und damit als Urlaubsauto nutzbar. Das trägt zum Kultstatus rund um den Bulli bei.

Stückzahl gebaut: 2,2 Millionen

Wann? 1967 bis 1979

Wo? in Stöcken

Der T3: Der Bulli wächst

Die dritte Bulli-Generation hat nicht nur ein neues Design, sondern ist größer und breiter als die beiden vorherigen. Sowohl im Fahrerhaus als auch im Laderaum steht mehr Platz zur Verfügung.

Stückzahl gebaut: 1,3 Millionen

Wann? 1979 bis 1992

Wo? in Stöcken

Der T4: Der Veilseitige

Der T4 bietet neue Möglichkeiten, ihn je nach Nutzerbedürfnissen zu konfigurieren. Neu ist etwa die Version Multivan Business. Ausgestattet mit Leder und den jeweils aktuellen Gimmicks ist er für lange Zeit das teuerste und exklusivste Serienmodell bei Volkswagen.

Stückzahl gebaut: 2,0 Millionen

Wann? 1990 bis 2003

Wo? in Stöcken

Der T5: Das Multitalent

Die Anforderungen an die Vielseitigkeit sind erneut gewachsen – die Käufer setzen ihn für Sport, Hobby und Beruf ein. Der T5 hat ein variables System im Fond und kann quasi zu einem Wohnmobil umfunktioniert werden.

Stückzahl gebaut: 2 Millionen

Wann? 2003 bis 2015

Wo? in Stöcken

Der T6: Der Digitalisierte

Die Autos werden schlauer, das gilt auch für den T6. Er verfügt unter anderem über ein neues Infotainmentprogramm und auch über ein voll digitalisierte Instrumententafel.

Stückzahl gebaut: 1,06 Millionen

Wann? 2003 bis 2015

Wo? in Stöcken

Der T7: Ist das noch ein Transporter?

Seine Doppelfunktion hat sich der Bulli lange bewahren können: Für Handwerker war er vor allem ein genügsamer Lastesel, Familien nutzen ihn als komfortable Großraumlimousine. Mit dem Transporter Nummer sieben (T7) endet diese Tradition nach mehr als 70 Jahren: Er wird nur noch als Multivan vor allem für Privatkunden angeboten. Den nächsten neuen Kastenwagen will VWN gemeinsam mit Ford als Partner entwickeln, um die Kosten zu senken. Zudem ist der T7, dessen Preis VWN noch nicht nennt, nur als Verbrenner oder mit Hybridmotor zu haben. Komplett mit Strom angetrieben wird der Elektro-Bulli ID.Buzz, der in Hannover ab 2022 vom Band rollen soll.

Von Bernd Haase