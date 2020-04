Wolfsburg

VW-Chef Herbert Diess hat die Politik zu einer möglichst raschen Entscheidung über Kaufanreize für Autos wegen der Corona-Krise aufgerufen. „Baldige kraftvolle Maßnahmen wären wichtig“, sagte der Manager am Montag im Wolfsburger Stammwerk zum Wiederanlauf der Produktion. Um den Nachfrageeinbruch abzufedern, brauche die Branche „so bald als möglich“ Klarheit, ob auch mit staatlicher Hilfe der Absatz angekurbelt werden könne. Niedersachsens Ministerpräsident und Volkswagen-Aufseher Stephan Weil ( SPD) meinte mit Blick auf die am Mittwoch geplanten Beratungen mit seinen Amtskollegen in den beiden anderen Autoländern Bayern und Baden-Württemberg, die Branche sei „von fundamentaler Bedeutung“.

Weil kündigt zügige Gespräche über Kaufprämien an

Die Autohersteller wünschten sich angesichts der Folgen der Pandemie Unterstützung aus der Politik, bekräftigte Diess am VW-Hauptsitz. Dort fuhr der Konzern zum Wochenbeginn die Fertigung nach fast eineinhalb Monaten Zwangspause wieder vorsichtig hoch. In der jetzigen Phase eines negativen Konsumklimas gebe es Sorgen vor Jobverlusten. „Letztlich geht es darum, die Wirtschaft wieder in Bewegung zu bringen“, sagte Diess. „Wir würden uns freuen, wenn die Politik Konsumanreize setzt. Wir können gleichzeitig einen großen Schritt tun in Richtung Verbesserung der Umweltverträglichkeit.“

Weil kündigt an, ein mögliches Prämienmodell zügig zu besprechen: „Uns ist bewusst, dass wir eine schnelle Entscheidung brauchen. Eine zu lange Diskussion des Themas dürfte fehl am Platz sein.“ Es gehe dabei nicht nur um große Konzerne. „Wir reden über jede Menge mittelständische Unternehmen überall in Deutschland.“

