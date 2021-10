Wolfsburg

Seit Wochen schon gibt es hitzige Diskussionen um die Zukunft des VW-Standortes in Wolfsburg. Konzern-Chef Herbert Diess nahm jetzt die miesen Quartalszahlen der Kernmarke nochmals zum Anlass, das Thema Personalabbau im Stammwerk auf die Agenda zu hieven. Ohne den Wegfall von Stellen könne man im neuen Wettbewerb nicht bestehen. „Wir brauchen mehr Geschwindigkeit in der Produktion, der Entwicklung neuer Fahrzeuge und bei der Entscheidungsfindung“, sagte Diess am Donnerstag.

Sein mahnender Zeigefinger deutete dabei erneut rund zweihundert Kilometer in den Osten: In Grünheide entsteht derzeit die Gigafabrik des US-Elektroautobauers Tesla – Volkswagens derzeit härtester Konkurrent. „Grünheide ist die Herausforderung, der Wolfsburg sich gegenübersieht“, betonte Diess. Tesla wird in dem brandenburgischen Ort seine Autos schneller und mit deutlich weniger Personal bauen können. Wolfsburg müsse deswegen produktiver werden. „Sicherlich brauchen wir dazu einen Abbau von Stellen“, betonte Diess und nannte dabei nicht nur Jobs in der Produktion. Auch der indirekte Bereich müssen „schlanker“ aufgestellt werden.

Quartalszahlen unterstreichen Probleme im Volumensegment

Die Quartalsbilanz spielte ihm dabei in die Karten. Während die Premiummarken trotz Chipkrise wieder beeindruckende Margen aufwiesen, rutschten die Volumenmarken wie Volkswagen Pkw in die roten Zahlen. „Die Ergebnisse des dritten Quartals zeigen einmal mehr, dass wir die Verbesserung der Produktivität im Volumenbereich jetzt konsequent vorantreiben müssen“, mahnte der VW-Chef.

Mahnt zu mehr Produktivität: Finanzvorstand Arno Antlitz. Quelle: Friso Gentsch

Finanzvorstands Arno Antlitz sprang zur Seite. Besonders mit Blick auf Wolfsburg diagnostizierte er fehlende Resilienz gegenüber Auslastungsschwankungen. „Ein Restaurant, das nur dann Gewinn abwirft, wenn immer alle Plätze besetzt sind, muss sich Gedanken machen“, zog Antlitz zudem in einem Interview im VW-Intranet einen spannenden Vergleich. Man müsse also in allen Bereichen konsequent an den Kostenstrukturen und der Produktivität arbeiten. „Wenn wir aufgrund der höheren Kosten und schwächeren Produktivität höhere Preise verlangen müssten, drohen die Kunden abzuwandern und wir verlieren zusätzlich Auslastung“, erklärte der Finanzvorstand in dem Beitrag.

Bereits in den vergangenen Wochen wurde heftig über einen drohenden Jobabbau im Wolfsburger VW-Werk spekuliert. So hieß es, Herbert Diess habe in einer Aufsichtsratssitzung Szenarien präsentiert, wonach im schlimmsten Fall ein Verlust von 30 000 Arbeitsplätzen drohe. Diese Zahl wurde vom Betriebsrat später nicht nur als „absurd“ betitelt, sondern auch von Diess selbst dementiert. „Ich habe, wenn ich an Wolfsburg denke, nicht den Abbau von Arbeitsplätzen im Kopf“, sagte er etwa auf einer Managementtagung.

Management und Betriebsrat arbeiten an Plänen

Am Donnerstagmorgen wurde nun klar: Ein Stellenabbau in Wolfsburg scheint sehr wohl konkret auf dem Tisch zu liegen. Über die mögliche Größenordnung schwieg Diess allerdings. „Das ist noch nicht ausgemacht, wir werden in den kommenden Wochen daran arbeiten“, sagte der VW-Chef. Mit „wir“ ist dabei auch der Betriebsrat gemeint. Management und Arbeitnehmervertreter seien sich grundsätzlich einig darüber, dass das Werk in Wolfsburg sich grundlegend wandeln müsse, versicherte Diess. Derzeit spreche das Unternehmen mit den Arbeitnehmern über einen Plan, wie das Werk bis 2030 fit für den Wettbewerb gemacht werden könne. Am Vortag habe man im Aufsichtsrat entschieden, eine gemeinsame Vision auszuarbeiten.

Wichtige Meilensteine auf dem Weg der Modernisierung des Standortes sind dabei der Neubau der Technischen Entwicklung bei Sandkamp sowie das Projekt „Trinity“. Beide werden das Stammwerk gehörig auf den Kopf stellen, würden aber auch deutlich machen, welch zentrale Rolle das Stammwerk für die Transformation des Konzerns spiele, sagte Diess. Einen konsequenten Wandel vorausgesetzt, sehe er gute Chancen, dass das Wolfsburger Werk bis 2030 zu einer echten „Benchmark“ in der Autoindustrie werden könne, sagte Diess.

Von Steffen Schmidt/Wolfsburger Allgemeiner Zeitung