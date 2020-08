Hannover/ Wolfsburg

Die nächste wichtig gerichtliche Auseinandersetzung für Volkswagen steht kurz bevor – ausnahmsweise steht dieses Mal aber nicht der Diesel-Skandal im Fokus. Vor dem Arbeitsgericht in Hannover startet am Freitag, 14. August, um 9.30 Uhr der erste Gütetermin im Rahmen einer Klage auf Weiterbeschäftigung von Leiharbeitern. Insgesamt klagen über 100 ehemalige Zeitarbeiter aus dem VW-Werk in Stöcken gegen das Unternehmen.

Die Klägerseite will dabei für ordentlich Wirbel sorgen und veranstaltet deswegen im Vorfeld des Verhandlungstermins um 8.45 Uhr vor dem Gerichtszentrum in der Leonhardtstraße eine Kundgebung. Denn die Zeitarbeiter sehen sich ungerecht behandelt. Der Hintergrund: Zum 31. Mai liefen für 207 Leiharbeiter im Werk Stöcken die befristeten Verträge aus. Volkswagen verlängert diese nicht. Darin sehen die Betroffenen einen Verstoß gegen das Leiharbeitsgesetz. Denn laut eigenen Angaben waren sie vorher fast vier Jahre lang bei VW in Hannover beschäftigt, größtenteils sogar an gleichbleibenden Arbeitsplätzen.

Hätten die Leiharbeiter weiter beschäftigt werden müssen?

Generell ist durch das Leiharbeitsgesetz aber eigentlich eine Höchstdauer von 18 Monaten auf demselben Arbeitsplatz vorgeschrieben. Danach müsste es laut Gesetz eigentlich zu einer Übernahme und damit zu einer Überführung in ein reguläres Arbeitsverhältnis. Darauf berufen sich nun die Kläger. Doch das Gesetz wird von vielen Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen als zahnloser Tiger kritisiert. Durch Betriebsvereinbarungen und andere Schlupflöcher kann es leicht ausgehebelt werden.

Für Volkswagen stellt sich der Sachverhalt etwas anders da. Es handele sich in dem Fall der 207 Leiharbeiter nicht um Kündigungen, sondern lediglich um das reguläre Auslaufen von Verträgen, so die Argumentation. Nach Informationen unserer Zeitung waren die 207 Zeitarbeiter in Hannover mit bis zum 31. Mai mit befristeten Verträgen in der Amarok-Fertigung eingesetzt. Diese lief aus.

Viele der Leiharbeiter kamen im VW-Werk in Zwickau unter

Dafür suchte Volkswagen an anderer Stelle neue Kräfte: im sächsischen Zwickau. Den betroffenen Leiharbeitern in Hannover wurde die Möglichkeit gegeben, sich auf diese Stellen zu bewerben. Dafür fanden auch Info-Veranstaltungen statt. 90 der 207 Zeitarbeiter kamen schließlich in Zwickau unter.

Die Klägerseite bestätigt zwar das Angebot Volkswagens, in Sachsen eine neue Beschäftigung zu finden, kritisiert dieses aber auch und fordert eine Weiterbeschäftigung der Betroffenen in Hannover oder der Region. In einer Mitteilung an die Medien werden durchaus emotionale Töne angeschlagen. Dort ist von Existenzängsten bei den Gekündigten und „Familienleben in der Zerreißprobe“ bei den in Zwickau Untergekommen die Rede. Wie ist mit ihnen weitergeht, wird jetzt vor Gericht geklärt.

