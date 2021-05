Wolfsburg

Bis zur Weltpremiere sind es eigentlich noch ein paar Monate hin, doch am Wochenende konnte man in Wolfsburg dennoch schon einen exklusiven Blick auf den neuen ID.5 von Volkswagen werfen. Mitten in der Innenstadt stand ein nur wenig getarntes Modell der vollelektrischen ­ID-Familie auf einem Parkplatz.

Bisher hatte Volkswagen nur wenige Details über den ID.5 preis gegeben. Im Rahmen der Weltpremiere des ID.4 GTX, also der sportlichen Allrad-Variante des E-SUVs, vor wenigen Wochen, präsentierte der Autobauer erste Bilder des ID.5. Ein Video zeigte das elektrische SUV-Coupé in psychedelischer Erlkönig-Tarnung.

Viel war da vom neuen Modell deswegen noch nicht zu erkennen. Die markanten, aerodynamischen Formen sind auf den Schnappschüssen aus Wolfsburg nun bereits viel besser zu erkennen. Besonders auffällig: Der Spoiler am Stummelheck sowie der futuristische, angedeutete Kühlergrill.

Besonders markant: Das Heck des ID.5 ziert ein Spoiler. Quelle: Steffen Schmidt

Volkswagen schweigt zu Design-Details

Ob das Modell in dieser Form seine Premiere feiern wird, oder einiges an dem in Wolfsburg erspähten Fahrzeug noch geändert wird, dazu schweigt Volkswagen. Für Genaueres muss man sich deshalb noch voraussichtlich bis Herbst gedulden. Dann soll der ID.5 laut VW seine Weltpremiere feiern.

Bereits bekannt ist, dass der ID.5 durch seine extrem aerodynamisches Design deutlich mehr Reichweite haben soll als die bisherigen Geschwister innerhalb der ID-Familie. Bis zu 540 Kilometer sollen mit ihm möglich sein. In Sachen Antrieb und Assistenzsysteme hingegen dürfte es kaum Unterschiede zum ID.4 geben. So ist etwa auch eine GTX-Version des ID.5 geplant.

Von Steffen Schmidt/WAZ