Hannover

Chefwechsel bei Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN): Carsten Intra hat Anfang der Woche offiziell seinen Dienst in Stöcken angetreten, nachdem er sich schon während der Sommerpause das Werk angeschaut hatte.

Lesen Sie auch: Hohe Erwartungen an Carsten Intra

Anzeige

In einer als Interview geführten Videobotschaft an die Belegschaft sprach Intra von VWN als einer Marke mit riesiger Strahlkraft: „Ich fühle mich wie frisch verliebt“, erklärte er. Er habe das Gefühl, in eine „Nutzi-Familie“ gekommen zu sein. Diesen Ausdruck hört man in Stöcken gern.

Weitere HAZ+ Artikel

Vorgänger Sedran bleibt im Konzern

Der 50-jährige Maschinenbauingenieur war zuvor Personalvorstand bei der Volkswagentochter MAN und auch beim Lastwagenverbund Traton, der mehrheitlich dem Volkswagenkonzern gehört. Sein Vorgänger Thomas Sedran bleibt als Truck-Koordinator im Konzern.

Lesen Sie auch: Mitarbeiter sorgen sich um Standort Hannover-Stöcken

Wechsel in Zeiten des Umbruchs

Intra kommt zu einem Zeitpunkt, in dem VWN im Umbruch steckt. Die Stöckener müssen in neue Modelle wie den Elektro-Bulli ID.Buzz investieren. „Wir müssen uns neu erfinden, das bedeutet Herausforderungen und Chancen“, erklärt der neue Chef im Video. Es gelte, den ID.Buzz in der Tradition des herkömmlichen Bulli zu einem eigenen, prägenden Marktsegment zu machen und mit ihm die Kunden zu begeistern.

Von Bernd Haase