In Salzgitter lässt der Volkswagen-Konzern jetzt ausgediente Batterien aus Elektroautos in ihre Bestandteile zerlegen. Die recycelten Materialen sollen als Rohstoffe für den Bau neuer E-Auto-Batterien dienen und so helfen, die gestiegene Nachfrage zu decken.

In die einzelnen Bestandteile zerlegt: Volkswagen will in der Pilotanlage in Salzgitter Rohstoffe für Batterien in E-Autos durch die Aufbereitung genutzter Materialien zurückgewinnen. Quelle: Volkswagen Group Components/obs