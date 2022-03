Wolfsburg

Der Teilemangel wegen des Kriegs in der Ukraine trifft das Volkswagen Werk in Wolfsburg nun doch härter und vor allem schneller als gedacht. Die eigentlich erst für die Woche ab dem 14. März angekündigte Produktionspause muss nun vorgezogen werden. Schon ab diesem Montag, den 7. März, ruhen damit die Montagelinien im Stammwerk. Andere Bereiche arbeiten anteilig weiter, darunter unter anderem das Presswerk. Für die betroffenen Beschäftigten wurde Kurzarbeit angemeldet.

Bisher war man bei Volkswagen davon ausgegangen, dass in der dieser Woche in Wolfsburg noch eingeschränkt produziert werden könnte. Die Lage habe sich nun aber deutlich zugespitzt. Die Produktionspause wurde deswegen nun vorgezogen und somit auch um eine Woche verlängert. Wie es nach dem 18. März, dem Stand heute letzten Tag der Produktionspause, weitergeht, steht noch nicht fest.

Das Werk in Wolfsburg ist zudem nicht der einzige Standort, der vom Teilemangel betroffen ist. Auch die E-Auto-Produktion in Sachsen wurde von Volkswagen für die kommenden zwei Wochen eingestellt. Schon in der zurückliegenden Woche hatte die Fertigung an den Standorten Zwickau und Dresden wegen fehlender Kabelbäume aus der Ukraine für mehrere Tage geruht. Die VW-Tochter Porsche hat die Produktion im sächsischen Leipzig aus gleichen Gründen ebenfalls ausgesetzt.

Von Steffen Schmidt