VW baut ab 2022 neuen Elektro-SUV in Emden

Emden

Volkswagen hat die Umbauplanung für sein künftig zweites reines E-Auto-Werk in Emden konkretisiert. In der ersten Jahreshälfte 2022 soll dort die Produktion des Elektro-SUV ID.4 starten. Später sollten weitere rein elektrische Modelle hinzukommen, hieß es am Montag aus dem Unternehmen.

SUV ID.4 ist mit dem VW Tiguan vergleichbar

In Emden wird bisher vor allem der VW Passat gebaut, dessen Stückzahlen aber seit Jahren schrumpfen. Er soll zusammen mit dem technisch verwandten Skoda Superb an einem kostengünstigeren Standort entstehen. Die Grundsatzentscheidung für ein Elektroauto aus Emden ist zwar schon lange gefallen, der zunächst ins Auge gefasste günstige Kleinwagen wurde aber aufgeschoben. Der künftige ID.4 ist mit dem VW Tiguan zu vergleichen.

Rund eine Milliarde Euro will der Konzern in Ostfriesland investieren. Für eine mehrjährige Übergangszeit wird in Emden allerdings die Produktion von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor weiterlaufen.

VW will mehrere Fabriken auf die Produktion von Elektroautos ausrichten. Den Anfang machte Zwickau, wo der ID.3 gebaut wird. Das letzte Auto mit Verbrennungsmotor ist dort im Juni vom Band gelaufen. Im Werk Hannover soll der Elektro-Bulli ID.Buzz gebaut werden.

Volkswagen will Weltmarktführer für E-Mobilität werden und tritt damit gegen Tesla an. 2025 soll jedes fünfte Fahrzeug des Konzerns einen Elektromotor haben, das soll dann 2,5 Millionen Autos entsprechen. Die Gesamtinvestitionen für die E-Strategie liegen bis 2024 bei 33 Milliarden Euro, davon entfällt ein Drittel auf die Autos der VW-Hauptmarke.

Von Linda Vogt und Stefan Winter