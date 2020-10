Wolfsburg

Die Produktoffensive Volkswagens macht sich offenbar bezahlt: Die Nachfrage nach Volkswagen Fahrzeuge ist gestiegen. Um die Lieferzeiten nach unten zu schrauben hatte VW erst kürzlich Extraschichten an allen Fertigungslinien einberaumt. Doch auch das reicht nicht mehr. Jetzt werden neue Produktionskräfte eingestellt – allerdings nur auf Zeit.

Auf der Internetseite des Volkswagen Personaldienstleisters Autovision ist das entsprechende Jobangebot zu finden. Schon am Montag sollen die ersten Personen eingestellt werden und die Produktionsmannschaft im Wolfsburger Stammwerk ergänzen. Die befristeten Verträge sollen längstens bis Ende März gültig sein.

Verträge der Zeitarbeiter enden spätestens Ende März

Volkswagen hat die Maßnahme bestätigt. „Ab der kommenden Woche beginnt die Marke Volkswagen Pkw, am Standort Wolfsburg bis zu 300 temporäre Produktionsarbeitskräfte in beiden Fertigungsbereichen einzusetzen. Der Einsatz dieser Arbeitskräfte wird über die kommende Monate sukzessive wieder beendet und schließt im März 2021 ab“, sagte eine VW-Sprecher. Die temporäre Unterstützung der Stamm-Belegschaft erfolge vor dem Hintergrund der derzeit stark ansteigenden Marktnachfrage nach Volkswagen Automobilen. „Mit der Beschäftigung von temporären Produktionsarbeitskräften stellt Volkswagen sicher, die aktuell hohe Kundennachfrage bestmöglich und zeitnah bedienen zu können“, so der Sprecher weiter.

Die Einstellungen haben neben der gestiegenen Nachfrage aber auch noch weitere Gründe. Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen wird an den Montagelinien eine deutlich geringe Stückzahl gefahren. So sind beispielsweise regelmäßige Desinfektionspausen vorgesehen. Zudem steht nicht nur die Urlaubs-, sondern auch die Grippesaison bevor. Naturgemäß ist in dieser Zeit mit einem erhöhten Krankenstand zu rechnen, Risikopatienten sind während der Corona-Pandemie sowieso von ihrer Arbeit an sogenannten „roten Arbeitsplätzen“, also solchen an denen ein Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, freigestellt. Das Produktionsteam braucht deswegen Verstärkung, um die gestiegene Nachfrage und die Extraschichten zu stemmen.

Ist die Personaldecke mittlerweile generell zu dünn?

Die Einstellungen zeigen, wie teilweise paradox sich die Lage im Wolfsburger Stammwerk derzeit darstellt. Eigentlich soll das Stammpersonal, wie im Zukunftspakt vereinbart, sukzessive zusammengekürzt werden. Über die Altersteilzeitregelung scheiden bereits nach und nach viele Kräfe aus. Zudem ist es nocht nicht lange her, dass VW an zwei Montagelinien jeweils eine Schicht komplett abschaffte und die Mitarbeiter auf andere Teams verteilte. Jetzt zeigt sich: Mit dem, was als Mannschaft übrig ist, lassen sich solche Nachfragehochs wie aktuell scheinbar nicht mehr bewältigen.

Neue Festeinstellungen wird es wohl aber auch auf längere Sicht nicht geben. Für dieses Jahr hatte VW sowieso aufgrund des Sparzwangs sowieso einen generellen Einstellungsstopp verhängt. Also muss es jetzt doch wieder kurzfristig die gerade bei der Arbeitnehmervertretung unbeliebte Zeitarbeit regeln.

