Mit der siebten Generation des Bulli wird Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) weniger verdienen als geplant. Weil die Entwicklungskosten für den T7 das vorgesehene Budget deutlich überschritten hätten, werde die Marge für das neue Modell geringer ausfallen, verlautete am Dienstag aus Unternehmenskreisen. Laut einem internen Revisionsbericht liegen die Mehrausgaben bei rund 170 Millionen Euro. Insgesamt soll das Projekt etwa eine Milliarde Euro kosten. Das Unternehmen wollte dazu keine Stellung nehmen. „Ein Revisionsbericht ist eine interne Unterlage“, sagte ein VWN-Sprecher. Interna werde man nicht öffentlich diskutieren oder kommentieren.

Wird für die Überschreitung des Budgets verantwortlich gemacht: Der frühere VWN-Manager Alexander Hitzinger (l.). Quelle: Christian Charisius/dpa

Nach Informationen des Onlinemagazins „Business Insider“ wird für die Überschreitung des Budgets in erster Linie der frühere Entwicklungschef Alexander Hitzinger verantwortlich gemacht. Der Manager war Anfang 2019 nach Hannover gekommen, um zugleich auch Projekte für das autonome Fahren voranzutreiben. „Das war auch immer sein eigentliches Steckenpferd“, sagte ein Beteiligter. Darunter habe die Konzentration auf die Entwicklung des T7 gelitten. Als Hitzinger Mitte vergangenen Jahres zu Audi wechselte, „hat ihm in Hannover niemand eine Träne nachgeweint“, hieß es.

VWN-Finanzchef leitet interne Untersuchung ein

Laut „Business Insider“ wurde im Bereich der technischen Entwicklung immer wieder Geld ausgegeben, ohne dass dadurch Projektfortschritte erkennbar wurden. Berichtspflichten seien nicht eingehalten worden. Missstände habe man nicht oder zu spät gemeldet. Die Rede sei von einem totalen Organisationsversagen gewesen, hieß es. Erst nach Hitzingers Abschied habe der übrige Vorstand entsprechende Warnsignale erhalten. Finanzchef Holger Kintscher habe daraufhin im Herbst eine interne Untersuchung eingeleitet. Hitzinger wollte sich gegenüber dem Magazin nicht zu den Vorwürfen äußern.

Dass Details aus dem Revisionsbericht jetzt bekannt geworden sind, kommt für VWN zu einem ungünstigen Zeitpunkt: Am Donnerstag will das Unternehmen das neue Bulli-Modell offiziell der Öffentlichkeit vorstellen. Der T7 wird nur noch als Multivan für Privatkunden gebaut – die Produktion des „Handwerker-Transporters“ T6.1 soll im Stöckener Werk auslaufen und ins Ausland verlagert werden. Als Ersatz ist zum einen der Elektrobulli ID.Buzz vorgesehen, der hier von 2022 an vom Band rollen soll. Später soll VWN in Hannover zudem batteriebetriebene Stadtgeländewagen (SUV) einer neuen D-Klasse für weitere Marken des Konzerns produzieren.

Leitung eines Audi-Projekts wieder abgegeben

Für Hitzinger hat sich auch der Wechsel zu Audi nicht ausgezahlt. Dort sollte der Manager einen „Tesla-Jäger“ entwickeln – ein autonom fahrendes Elektromodell der Oberklasse. Mit der Limousine will die VW-Tochter einen Gegenentwurf zur nächsten Generation des Model S von Tesla auf den Markt bringen. An diesem Ziel hält der Konzern fest – allerdings wird das Projekt „Artemis“ nicht länger von Hitzinger geleitet. Im Zuge einer Neuausrichtung habe der Manager die Leitung der Einheit abgegeben und bereite sich „auf eine neue Aufgabe“ vor, hieß es kürzlich in einer Mitteilung von Audi.

