Das Stammwerk von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) in Hannover läuft Gefahr, ab 2024 nicht mehr ausgelastet sein. Anders als ursprünglich geplant will die Konzernschwester Porsche ihr neues elektrisches Luxusauto nicht mehr in Stöcken produzieren lassen – damit droht dem hiesigen Werk nach HAZ-Informationen eine Lücke von etwa 25.000 Fahrzeugen im Jahr. Porsche will das neue Vorzeigemodell mit dem Projektnamen K1 selbst in Leipzig bauen, um dem US-Wettbewerber Tesla schneller Konkurrenz machen zu können. Die VW-Tochter wollte dazu keine Stellung nehmen: „Zu Spekulationen äußern wir uns nicht“, hieß es am Donnerstag.

Oberklassemodell sollte Planungsloch füllen

Bei VWN hatte die Ankündigung des Mutterkonzerns, das neue Flaggschiff der Elektroflotte in Hannover bauen zu vollen, vor einem Jahr für große Erleichterung gesorgt. Seit der Entscheidung, die Transporter-Variante des VW-Bulli aus Kostengründen künftig vom Partner Ford in der Türkei produzieren zu lassen, klaffte in der Planung für Stöcken ein Loch.

Der neue Batterie-Bulli: Ein Elektrobus ID.Buzz im Werk von Volkswagen Nutzfahrzeuge. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Füllen sollen dieses neben dem neuen Multivan T7 und dem Batterie-Bulli ID.Buzz auch ein neues elektrisches Oberklassemodell. Die Planung für das sogenannte „Landjet“-Projekt liegt bei der Ingolstädter Premiumtochter Audi, jeweils eigene Varianten sind bisher für Porsche und Bentley vorgesehen.

VWN will in Stöcken wieder 200.000 Fahrzeuge produzieren

Volkswagen will das neue Luxusauto als „Tesla-Jäger“ oberhalb des bisherigen Topmodells Audi A8 ansiedeln – es gilt als Gegenentwurf zur nächsten Generation des Model S des Konkurrenten. Dass VWN den Zuschlag für die Fertigung bekommen hat, liegt am Zuschnitt des Stöckener Werkes, das auf die Produktion größerer Fahrzeuge ausgelegt ist. Der mit drei Sitzreihen geplante „Landjet“ könne hier unkomplizierter in die Serienfertigung gehen, hatte es im November 2020 geheißen, als der Konzern sein Investitionsvolumen für die nächsten fünf Jahre festzurrte.

Um wirklich profitabel zu sein, müsse das hannoversche VWN-Werk rund 200.000 Fahrzeuge im Jahr produzieren, heißt es in Unternehmenskreisen. Diese Zahl wurde zuletzt 2017 erreicht – und gilt für 2023 wieder als Ziel. Rund die Hälfte davon soll noch der alte Transporter T6.1 beisteuern, der ein Jahr später in Hannover ausläuft – vom Multivan T7 möchte man in Stöcken mittelfristig bis zu 70.000 Exemplare fertigen, beim ID.Buzz sollen es einmal 100.000 Stück pro Jahr werden.

Für die drei Varianten vom „Landjet“ waren ursprünglich insgesamt 60.000 Modelle vorgesehen. Entschieden sei der Ausstieg von Porsche noch nicht, hieß es in VW-Kreisen. Der Aufsichtsrat habe seine Sitzung von Mitte November auf Anfang Dezember verschoben, um mögliche Alternativen für Stöcken auszuloten.

Betriebsrat fordert ausreichende Auslastung für das Werk

Weil Roboter immer mehr Tätigkeiten übernehmen und bei der Fertigung von Elektrofahrzeugen weniger Arbeitsschritte notwendig sind als beim Bau von Verbrennern, soll die Zahl der Mitarbeiter in Hannover bis 2029 um etwa ein Drittel auf rund 10.000 schrumpfen. Auch nach einem Rückzug von Porsche dürfe sich der Personalabbau nicht beschleunigen, sagte Betriebsratschefin Bertina Murkovic. „Es ist die Aufgabe des Managements, dafür zu sorgen, dass unser Werk durch entsprechende Fahrzeugprojekte ausgelastet ist.“

Der Vorstand halte an der Vereinbarung zur Standortsicherung fest, sagte ein VWN-Sprecher: „Daran ändert sich nichts.“ Nach den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres schreibt die VW-Tochter wieder schwarze Zahlen: Nach einem Verlust von 362 Millionen Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres stand Ende September ein operativer Gewinn von 55 Millionen Euro. Der Umsatz stieg von 6,7 auf 7,3 Milliarden Euro, der Auftragseingang erhöhte sich um fast 30 Prozent.

