Weil VWN in Hannover immer mehr E-Fahrzeuge bauen wird, waren die Arbeitsplätze in der Gießerei gefährdet. Dort werden bisher Bauteile für Verbrennermotoren produziert – doch nun wird die Komponentenfabrik für das „Elektrozeitalter“ umgebaut.

Von 2022 an soll bei VWN in Hannover der ID.Buzz vom Band rollen – mit Achsen, die in Barsinghausen gebaut werden. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa