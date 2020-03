Herr Hennigfeld, was bedeutet die Verschiebung der Hannover Messe 2020 für die Hotels in Hannover?

Die Nachricht hat uns kalt erwischt. Die Messe wiegelt zwar ab, dass es sich nur um eine Verschiebung handele – aber für uns ist das erst einmal eine Absage des schon lange feststehenden Termins. Seitdem steht bei uns das Telefon nicht mehr still: Unsere Gäste wollen ihre Buchung stornieren und vielfach umbuchen.

Dass sie umbuchen wollen und nicht wegbleiben, das klingt ja erst einmal nach einer guten Nachricht.

Zum Teil ja. Aber es ist nicht so einfach – und wir müssen jetzt Lösungen finden. Erstens erwarten die Gäste von uns Kulanz, sie wollen keine Stornogebühren zahlen und sagen: Wir können ja nichts dafür, dass ihr in Hannover eine Messe verlegt. Aber wir können eigentlich nicht auf die Erstattung der Stornokosten verzichten. Und dann ist es ja durchaus so, dass wir zum neuen Termin im Juli längst Buchungen haben. Es ist Sommer, in Hannover gibt es viele Veranstaltungen, wir können unseren Stammgästen jetzt ja schlecht absagen. Wir haben also plötzlich im April eine Woche lang ein leeres Haus und im Juli Überschneidungen von Anfragen.

Wie ist es mit dem Personal?

Das ist ein weiteres Problem. Für die Hannover Messe im April hatten wir quasi eine Art Urlaubssperre, da brauchen wir jeden. Viel schlimmer ist aber: Für den neuen Termin im Juli haben einige Mitarbeiter längst Urlaub mit ihren Familien gebucht und müssten selbst Stornogebühren zahlen, um den zu verschieben. Zusätzlich renovieren wir noch unsere Hotelbäder und haben die Renovierung bewusst nach der Hannover Messe geplant. Das bedeutet, dass wir im Juli gar nicht alle Zimmer zur Verfügung haben, um allen Messeanfragen gerecht zu werden.

Können Sie die Kosten für Ihre Branche beziffern?

2019 waren 215.000 Menschen bei der fünftägigen Hannover Messe. Multipliziert man das mit durchschnittlich vielleicht 200 Euro Übernachtungskosten, dann sind es 43 Millionen Euro Gesamtkosten. Aber die schlafen ja nicht alle in Hannover: Der Hotelradius bei Großmessen reicht ja 100 Kilometer weit. Wir haben etwa 15.000 Hotelzimmer in der Stadt. Bei 200 Euro und fünf Nächten macht das also etwa 15 Millionen Euro Mindergeschäft für die Hotels in Hannover. Für einige kleine Häuser kann das existenzbedrohend werden. Und dann hängen ja noch weitere Dienstleister dran: Der Bäcker, der weniger Brötchen backt, der Fleischer, der weniger Schinken liefert, der Taxifahrer und so weiter.

Was hätte anders laufen können?

Was mich ärgert ist, dass mit uns Hoteliers nicht einmal gesprochen wurde vor der Entscheidung, die Messe zu verlegen. Wenn die Messe über zu hohe Hotelpreise in Hannover schimpft, dann sind wir immer der Buhmann. Aber bei einer so zentralen Entscheidung werden wir nicht mal angehört. Keiner weiß, ob die Entscheidung dadurch anders gefallen wäre – aber einmal miteinander reden hätte ich schon wichtig gefunden.

Von Conrad von Meding