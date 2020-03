Verschiebung der Hannover Messe: Konzern steuert auf Verlust zu

Hannover

Für dieses Jahr hatten sich die Veranstalter der Hannover Messe besonders viel vorgenommen: Nach vielen Diskussionen und zähem Ringen mit den Ausstellern und ihren Verbänden sollte sich das neue Konzept für die Belegung der Hallen erstmals in der Praxis bewähren. Um weltweit die Nummer 1 unter den Industrieschauen zu bleiben, hatten die Veranstalter den Mix der Unternehmen in den Hallen so verändert, dass sich die Besucher stärker an der inneren Logik der Lieferketten und Produktionsabläufe orientieren können als bisher. „Wir wollen der Treiber der industriellen Transformation sein“, hatte Messe-Chef Jochen Köckler erklärt.

„Wir haben auch keine Glaskugel“

Von der Neuausrichtung versprachen sich die Messemacher auch einen Schub für das Wachstum: Um rund ein Fünftel sollten die Ausstellungsfläche und die Zahl der Besucher steigen. Nach der Verschiebung der Hannover Messe in den Juli wären die Veranstalter nun aber schon froh, wenn sie auch nur in die Nähe des Ergebnisses von 2018 kämen – seinerzeit kamen rund 5000 Aussteller und knapp 190.000 Besucher. In den geraden Jahren fällt die Hannover Messe wegen des unterschiedlichen Ausstellungszyklus bestimmter Branchen kleiner aus als in ungeraden Jahren. Nun müsse man komplett neu in die Akquise gehen, hieß es. „Wir haben auch keine Glaskugel – aber das wird im Sommer mit Sicherheit eine völlig andere Hannover Messe als sonst.“

Verschiebung bedeutet hohes Umsatzminus

In den vergangenen Tagen haben die Veranstalter mit rund 200 Ausstellern und den die Messe tragenden Verbänden der Maschinenbauer ( VDMA) und der Elektroindustrie ( ZVEI) über die Alternativen gesprochen – nur eine Handvoll Unternehmen soll für eine Absage votiert haben. „Zum Glück ist keiner auf dumme Ideen gekommen“, sagte ein Beteiligter. In der Vergangenheit hatte es immer mal wieder Vorstöße gegeben, die Messe zu verkürzen oder nur noch alle zwei Jahre stattfinden zu lassen: „Das wäre ein echtes Drama geworden.“

Aber auch so trifft die Verschiebung die Deutsche Messe AG hart. Für das laufende Jahr hatte der Konzern ursprünglich bei einem Umsatz von 329 Millionen Euro einen schmalen Gewinn von 3 Millionen Euro eingeplant. Eine Absage der Hannover Messe hätte den Umsatz um 40 Millionen Euro schrumpfen lassen, verlautete aus Unternehmenskreisen – die Verschiebung könnte das Minus in etwa halbieren.

Der Gewinn hängt stark am Geschäft in China

Schon jetzt zeichnet sich ab, dass die Messe 2020 in die roten Zahlen rutschen wird. Wie hoch der Verlust ausfalle, hänge neben dem Verlauf der Industrieschau insbesondere vom Geschäft in China ab, hieß es. Dort hält der Konzern zusammen mit den Messegesellschaften Düsseldorf und München 51 Prozent am „ Shanghai New International Expo Centre“ (Sniec) – das Gelände ist wegen seiner hohen Auslastung der größte Geldbringer. Doch derzeit liegt der Betrieb lahm, weil die Regierung in Peking wegen des Coronavirus alle Messen ausgesetzt hat.

Wie wichtig die Beteiligung für die Deutsche Messe ist, zeigt ein Blick in die Bilanz 2019: Die Dividende aus Shanghai hat da 8 Millionen Euro eingebracht. Mit den Veranstaltungen in Hannover verdiene man nur einen Bruchteil dieser Summe, berichteten Insider. Für das laufende Jahre wurde eine Sniec-Dividende von rund 9 Millionen Euro erhofft – dieser Betrag gilt inzwischen als unerreichbar.

Lesen Sie auch

Von Jens Heitmann