Hannover

Die Gelassenheit ist fast schon aufreizend: Die Industrie fürchtet um ihre Lieferketten, eine Großveranstaltung nach der anderen wird abgesagt, die Reisebranche bangt um ihre Buchungen für die Sommersaison – und die Versicherer zucken nur mit den Achseln. Milliardenschwere Belastungen durch die Ausbreitung des Coronavirus? Nicht doch, heißt es bei Allianz, Munich Re und Hannover Rück übereinstimmend. Eine Epidemie sei schließlich kein Hurrikan.

Der wichtigste Unterschied aus Sicht der Assekuranz ist banal: Der größte Teil der Policen, die gegen Produktionsausfälle oder die Absagen von Messen oder Konzerten schützen, schließt eine Haftung im Fall einer Seuche aus. Betriebsunterbrechungen sind in der Regel nur dann versichert, wenn ein unmittelbarer Sachschaden der Auslöser ist. Wegen der Erfahrungen mit vergangenen Virusausbrüchen wie Sars, Ebola und Zika haben die Versicherer ihre Klauseln zum Ausschluss von Epidemierisiken verschärft.

Doch allmählich kommt Bewegung in den Markt. In China hat sich bereits ein Konsortium aus zwölf Versicherern zusammengefunden, um Unternehmen gegen den Betriebsausfall und die Gehälter für Mitarbeiter in Quarantäne abzudecken. Die in Rede stehende Versicherungssumme ist noch vergleichsweise gering, zudem übernimmt der Staat einen Großteil der Prämie – aber ein Beispiel ist damit gegeben. Je nach Verlauf der Corona-Epidemie dürften Erweiterungen für Betriebsschließungsversicherungen bald auch anderenorts zum Thema werden. An der Nachfrage sollte es nach den jüngsten Erfahrungen kaum fehlen – sollten die Policen zu tragfähigen Preisen angeboten werden.

Von Jens Heitmann