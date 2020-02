Versicherer Talanx erzielt Rekordgewinn

Hannover

Der hannoversche Talanx-Konzern hat im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn erzielt. Der Überschuss lag nach vorläufigen Zahlen bei 923 Millionen Euro, wie der Versicherer am Donnerstag in Hannover mitteilte. Dies waren rund 30 Prozent mehr als 2018.

Die Talanx-Gruppe profitierte auch stark vom guten Ergebnis ihrer Tochter Hannover Rück. Der weltweit drittgrößte Rückversicherer verdiente ebenfalls so viel wie nie zuvor – allerdings auch wegen eines positiven Sondereffekts nach der Übernahme des deutschen Lebensversicherers Generali Leben. Hannover Rück verbuchte einen Gewinn von 1,28 Milliarden Euro. Dies ist etwa ein Fünftel mehr als im Vorjahr. Rückversicherungen werden auch als Versicherungen der Versicherungen bezeichnet. Sie nehmen anderen Versicherungen einen Teil der Risiken ab – und erhalten einen Teil der Prämien.

In allen vier Geschäftsbereichen sei der Gewinn gestiegen, erklärte Talanx. Besonders stark habe sich auch das Industrieversicherungsgeschäft verbessert. Bei dem Programm, mit dem die Feuerversicherungssparte profitabel gemacht werden soll, komme man schneller voran als geplant. So habe Talanx in diesem Geschäftssegment eine Erhöhung des Preisniveaus um gut 30 Prozent erreicht. Insgesamt legten die gebuchte Prämieneinnahmen der Talanx-Gruppe um 13 Prozent auf 39,5 Milliarden Euro zu.

Über 21 000 Mitarbeiter

Der im S-Dax notierte Konzern mit Marken wie HDI und Neue Leben erfüllte klar das Ziel des Vorstands, beim Gewinn die Marke von 900 Millionen Euro zu übertreffen. Abschließende Geschäftszahlen und den Vorschlag zur Dividende will Talanx Mitte März vorlegen. Für das laufenden Jahr peilt der Versicherer einen Nettogewinn zwischen „mehr als 900 Millionen Euro“ und 950 Millionen Euro an. Die Talanx-Gruppe beschäftigt über 21 000 Mitarbeiter.

Von Steffen Weyer und Dirk Stelzl