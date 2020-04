Versicherer Talanx kippt Gewinnprognose

Hannover

Der Versicherungskonzern Talanx hat wegen der Corona-Krise seine Gewinnprognose für 2020 aufgegeben. Bei dem bisherigsen Ziel, einen Überschuss zwischen 900 und 950 Millionen Euro zu erzielen, gebe es zu viele Unsicherheiten – man könne es nicht aufrechterhalten, teilte das im S-Dax gelistete Unternehmen am Dienstagabend in Hannover mit. An der geplanten Dividende für 2019 in Höhe von 1,50 Euro je Aktie hält der Vorstand aber fest.

Belastungen bei den Kapitalanlagen

Im ersten Quartal erwirtschaftete Talanx nach vorläufigen Zahlen einen Gewinn von 223 Millionen Euro – rund 5 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Diese Entwicklung könne man aber nicht auf das Gesamtjahr hochrechnen, betonte der Vorstand. Der Konzern erwartet nun Belastungen etwa bei den Kapitalanlagen. Auch die Rückversicherungstochter Hannover Rück hat ihr Gewinnziel gekippt. Für das Geschäftsjahr 2019 sollen die Anteilseigner dennoch eine Dividende von 5,50 Euro je Aktie bekommen.

