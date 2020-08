Hannover

In mehreren Städten und Regionen in Niedersachsen dürften für Autofahrer die Versicherungsprämien im kommenden Jahr teurer werden – dazu zählen das Umland von Hannover wie auch Göttingen, Goslar und Hildesheim. Dies teilte der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GDV) am Dienstag in Berlin mit. Davon betroffen sind nach Angaben der Region Hannover aktuell rund 366.000 zugelassene Pkw.

Lesen Sie auch: So vermeiden sie nach einem Unfall eine Rückstufung

Anzeige

Jedes Jahr stuft die Branche die deutschlandweit 413 Zulassungsbezirke je nach Häufigkeit und Höhe der von Autofahrern verursachten Schäden in sogenannte Regionalklassen ein. Die Einstufung richtet sich nach dem Schadensverlauf in der Vergangenheit. Wo die Versicherer besonders viel zahlen mussten, steigen in der Folge tendenziell die Beiträge; wo sie geringere Kosten hatten, sinken Prämien. Folglich ergeben sich in Niedersachsen für die laut GDV rund 950.000 Autofahrer teilweise neue Versicherungsstufen.

Weitere HAZ+ Artikel

Hannover schneidet schlecht ab

In der Landeshauptstadt gibt es keine Änderung bei der Regionalklasse. Wenn nicht andere Faktoren bei den Versicherungstarifen eine Rolle spielen, dürfte sich bei Haftpflicht sowie Teil- und Vollkasko der fast 253.000 zugelassenen Pkw im kommenden Jahr nichts ändern Die Einstufung ist hier im Landesvergleich weiterhin hoch – die Stadt Hannover schneidet in der Schadensbilanz unter den 47 niedersächsischen Zulassungsbezirken am schlechtesten ab. Die wenigsten Haftpflichtschäden mit den geringsten Kosten verursachen Autofahrer, die ihre Fahrzeuge in Leer in Ostfriesland zugelassen haben.

Trotz des landesweiten Spitzenplatzes ist die Kfz-Versicherung in Hannover im bundesweiten Vergleich immer noch relativ günstig. Unter den 22 Großstädten in Deutschland mit mehr als 300.000 Einwohnern liegt Hannover bei der Höhe der Kosten auf dem 18. Platz. Die schlechteste Schadensbilanz hat Berlin.

Regionalklassen im Netz einsehbar

Neben der Region Hannover könnten sich zum Beispiel auch in Delmenhorst und im Landkreis Göttingen die Haftpflichtprämien erhöhen. Günstiger könnte es dagegen in Wolfsburg sowie in den Landkreisen Oldenburg und Ammerland werden. Die Einstufung aller Zulassungsbezirke in Deutschland ist auf der Internetseite der Versicherungsbranche in einer Karte abrufbar.

Trotz Veränderungen in einer Regionalklasse heißt das nicht zwangsläufig, dass die Kfz-Versicherung in der Region am Ende auch tatsächlich günstiger oder teurer wird. Die Einstufung sei lediglich ein „starkes Indiz“ dafür, sagte eine Sprecherin des GDV. Die Regionalklassen sind aber nicht die einzige Grundlage zur Berechnung der Versicherungsprämien. Eine genaue Aussage über mögliche Preiserhöhungen sei daher noch nicht möglich.

Entscheidend auch die Typenklasse

Für die Haftpflicht-, Teil- und Vollkaskoversicherungen relevant ist auch die Typenklasse des Modells. Wird ein bestimmtes Auto relativ häufig gestohlen oder sind Fahrer des Modells öfter in Unfälle verwickelt, wirkt sich dies für alle negativ auf die Prämie aus. Das am häufigsten gestohlene Automodell in Deutschland war im Jahr 2018 – jüngere Daten liegen nicht vor – laut GDV der Mazda MX5. Dahinter folgen hochpreisige SUV deutscher Hersteller. Bei den Regionalklassen spielen auch Wetterereignisse wie Hagelfälle eine Rolle.

Bei der Vollkaskoversicherung könnte es laut GDV in Goslar günstiger und in Northeim, Uelzen und Lüchow-Dannenberg teurer werden. Bei der Teilkasko könnten höhere Prämien auf Autobesitzer in Stade, im Ammerland, in Delmenhorst und im Kreis Hameln-Pyrmont zukommen.

Von Karl Doeleke