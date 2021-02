Hannover

Zum Konzernmeeting über den großen Teich fliegen, zum Fachkongress mit der Bahn quer durchs Land reisen oder zur internen Fortbildung mit dem Auto zum Hauptsitz der Firma und wieder zurück fahren – das alles war in den nun ein Jahr zurückliegenden Zeiten vor Corona üblich. Laut Statistik war die Zahl der Dienstreisen in Deutschland 2019 so hoch wie nie zuvor.

Wie so vieles hat das Virus mit seinen Reise- und Kontaktbeschränkungen auch diese Gepflogenheiten verändert. Videokonferenzen ersetzen die persönlichen Treffen, und es spricht vieles dafür, dass diese Kommunikationsform auch künftig breiten Raum im Arbeitsleben einnehmen wird – die in der Studie vom Verkehrsclub Deutschland und Borderstep-Institut gewonnenen Erkenntnisse stützen das. Die Geschäftsreisenden, also die Betroffenen, erwarten selbst, dass sie weniger unterwegs sein werden.

Unternehmen sparen Fahrt- und Unterbringungskosten

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden sich nicht massenhaft gegen die Entwicklung sperren. Geschäftsreisen sind in der Regel keine Ausflüge mit lockeren Gesprächen, unterhaltendem Beiprogramm und Absacker an der Hotelbar, sondern eng getaktete und oft stressige Veranstaltungen. Unternehmen sparen Fahrt- und Unterbringungskosten, wenn ihre Bediensteten mit Kollegen und Geschäftspartnern am Bildschirm zusammenkommen. Dass diese Entwicklung im Kampf gegen den Klimawandel hilft, liegt auf der Hand. Schließlich ist der Verkehr insgesamt einer der größten Verursacher für Kohlendioxid in der Luft. Aber nicht jeder wird sich uneingeschränkt freuen. Sollte eine Studie die Auswirkungen von weniger Dienstreisen etwa auf Hotellerie und Gastronomie untersuchen, kann man die Resultate ebenfalls vorhersehen.

Von Bernd Haase