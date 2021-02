Berlin/Hannover

Der Trend zu Homeoffice und Videokonferenzen als Ersatz für Fahrten zum Arbeitsplatz und Geschäftsreisen könnte über die Corona-Pandemie hinaus anhalten und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die der ökologisch ausgerichtete Verkehrsclub Deutschland (VCD) und das hannoversche Borderstep-Institut für Innovation und Nachhaltigkeit am Donnerstag vorgelegt haben. In der vom Bundesforschungsministerium geförderten Untersuchung wurden 500 Geschäftsreisende befragt; die Ergebnisse sind nach Angaben der Autoren repräsentativ.

195 Millionen Geschäftsreisen

Der Studie zufolge machen Pendeln zum Arbeitsplatz und Geschäftsreisen zusammen rund 25 Prozent des Verkehrsaufkommens in Deutschland aus. Die Zahl der Geschäftsreisen habe im Jahr 2019 mit rund 195 Millionen einen Höchststand erreicht. Dieses Aufkommen könne künftig um ein Drittel niedriger liegen – und zwar dauerhaft.

Laut Erhebung hatten vor dem Einsetzen der Pandemie nur 6 Prozent der Befragten regelmäßig Videokonferenzen genutzt – inzwischen sind es 34 Prozent. Beim Homeoffice stieg der Anteil von 6 auf 40 Prozent. Damit liegt er dieser Studie zufolge bei Geschäftsreisenden um etwa 15 Prozentpunkte höher, als zuletzt in einer bundesweiten Erhebung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung bei allen Beschäftigten ermittelt worden war. Jeder Fünfte von ihnen erwartet, künftig komplett auf Dienstreisen verzichten zu können. Wer noch unterwegs ist, rechnet mit bis zu 30 Prozent geringerer zurückgelegter Gesamtstrecke im Jahr. Dies betrifft Autofahrten, Flüge und Bahnreisen gleichermaßen.

„Videokonferenzen statt Dienstreisen haben ein hohes Potenzial für den Klimaschutz“, sagte Jens Clausen vom Borderstep-Institut. Allein der Anteil der nicht mehr zurückgelegten Straßenkilometer mache rechnerisch 700 000 Autos überflüssig. Jährlich könnten etwa 3 Millionen Tonnen an Kohlendioxidemissionen eingespart werden. Der VCD verweist auf sinkende Belastungen durch Lärm und Abgase, weniger Staus und Unfälle als Folgen eines geringeren Berufsverkehrs.

In ihrer Studie haben VCD und Borderstep-Institut die Klimaeffekte von Videokonferenzen berücksichtigt. „Eine Dienstreise von Stuttgart nach Berlin für zwei Personen mit der Bahn verursacht 65 Kilogramm Kohlendioxid. Würden sich hingegen vier Personen für vier Stunden per Videokonferenz treffen, fällt für Rechenzentrum, Kommunikationswege und Endgeräte ein Kilogramm an“, sagte Clausen. Für Autofahrten gelte, dass sich eine Videokonferenz per Notebook positiv auf das Klima auswirke, wenn der Anfahrtsweg mehr als fünf Kilometer betrage.

Recht auf Homeoffice gefordert

Aus all dem leiten die Autoren Forderungen ab. Unternehmen sollten ihren Mitarbeitern etwa in Form einer Mobilitätspauschale und besserer Ausstattung der Heimarbeitsplätze mit Hard- und Software Anreize geben. In Richtung der Politik heißt es, steuerliche Privilegien für Dienstwagen und Entfernungspauschale seien abzubauen. Das Recht auf Homeoffice müsse geschaffen, mit der Arbeit in den eigenen vier Wänden verbundene Kosten leichter steuerlich absetzbar sein.

Von Bernd Haase