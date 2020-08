Hannover

Es ist eines der Hauptargumente, mit denen Volksbanken für sich werben: Kunden können Anteile kaufen und so Mitglied der Genossenschaft werden, auf ihre Einlagen bekommen sie jährlich eine Dividende ausgezahlt. Die europäische Bankenaufsicht will dieser Praxis in diesem Jahr einen Riegel vorschieben und hat ein Moratorium ausgesprochen: Die Institute sollen aufgrund des Wirtschaftseinbruchs durch die Corona-Pandemie ihr Geld zusammenhalten.

Doch die im Raum Hannover aktiven Volksbanken wollen ihre Mitglieder trotzdem bedenken. Ihr Hoffnungsträger dabei: Die Bundesfinanzaufsicht ( Bafin), die die Ausschüttung unter Bedingungen erlauben will.

Dividende von 5,5 Prozent

Besonders konkret sind die Vorstellungen bei der Hannoverschen Volksbank mit ihren rund 126.000 Mitgliedern. Der Vorstand will in einer außerordentlichen Vertreterversammlung im November eine Dividende von 5,5 Prozent vorschlagen – und damit den gleichen Prozentsatz wie im Vorjahr. Bei einem maximalen Anteil von 500 Euro dürfen Mitglieder mit einer Auszahlung von 27,50 Euro rechnen.

Im Vorjahr schüttete die Bank 2,3 Millionen Euro an ihre Mitglieder aus. In diesem Jahr würde eine ähnliche Summe fällig, wenn der Vorschlag von den Vertretern der Anteilseigner angenommen wird und die Bankenaufsicht ihr Okay gibt. Dabei legen die Hannoveraner Wert auf den Hinweis, dass die Ausschüttung sich auf das von Corona noch nicht belastete Geschäftsjahr 2019 bezieht: „Daran wollen wir unsere Mitglieder angemessen beteiligen“, sagt ein Sprecher.

Ausschüttung fest eingeplant

Ganz so genau sind die Pläne der Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen noch nicht. Doch dass es eine Ausschüttung geben soll, ist auch für deren Verantwortliche keine Frage. Im Vorjahr bekamen die Mitglieder auf ihre Anteile eine Dividende von 6 Prozent. In diesem Jahr wollen Vorstand und Aufsichtsrat eine Quote vorschlagen, die „das laufende Geschäftsjahr und der Dividendenpolitik der vergangenen Jahre berücksichtigt“, wie ein Sprecher sagt. Die Bank hat rund 65.000 Mitglieder.

Doch auch kleinere, ländliche Banken fühlen sich stark genug und wollen ihre Mitglieder bedenken. Zum Beispiel die Volksbank Seesen, die zwischen Hildesheim und Harz rund 40.000 Mitglieder hat, möchte diesen die gewohnte Dividende bieten. Im Vorjahr waren es 4 Prozent, die soll es auch in diesem Jahr wieder geben: „Aufgrund des guten Ergebnisses im Vorjahr sind wir ohne Probleme in der Lage, eine attraktive Dividende auszuschütten“, sagte eine Sprecherin.

Mehr Immobilienkredite ausgegeben

Seine ursprünglich für Juni geplante Vertreterversammlung hat das Kreditinstitut verschoben. Sie soll nun im vierten Quartal stattfinden. Bis dahin hofft die Bank auf Grünes Licht für eine Dividendenausschüttung. Nach Ansicht der Bafin sollten Dividenden nur ausgeschüttet werden, „wenn das jeweilige Institut über eine nachhaltig positive Ertragsprognose verfügt und die Kapitalsituation auch in einer anhaltenden Stressphase weiterhin ausreichend Puffer ausweist“. Alle drei Volksbanken erfüllen nach eigener Einschätzung diese Vorgabe.

Die Volksbank Seesen betont zudem, die Ausschüttung einer Volksbank sei nicht vergleichbar mit Dividenden einer Privatbank: „Nutznießer wären nicht große, teilweise internationale Aktionäre, sondern Privatkunden oder Mittelständler aus unserem Geschäftsgebiet.“ Eine Dividendenzahlung komme also „direkt den Menschen in der Region zugute“.

Die Hannoversche Volksbank und die Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen berichten zudem, dass sie mehr Immobilienkredite ausgegeben haben als in den Vorjahren. Auch das Wertpapiergeschäft wachse. Kreditausfälle gebe es bislang kaum. Allerdings erwarten die Banken, dass dies zum Jahresende hin und Anfang 2021 vermehrt vorkommen könne. Sie rechnen deshalb mit höheren Bilanzsummen, aber etwas niedrigeren Gewinnen als im Vorjahr – auch, weil sie Rücklagen für eventuelle Kreditausfälle einplanen.

