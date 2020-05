Volkswagen: Konzern-Spitze muss Golf-Probleme erklären

Wolfsburg

Viel Diskussionsbedarf wird es im Rahmen der heutigen Aufsichtsratssitzung (ab 13.30 Uhr) bei Volkswagen geben. Die Sitzung wird von zahlreichen Negativ-Schlagzeilen der letzten Tage und Wochen überschattet. Ein Hauptthema: die anhaltenden Produktions- und Qualitätsprobleme beim Golf 8. Es werde erwartet, dass Vorstandschef Herbert Diess in seinem Bericht vor den Kontrolleuren Stellung zu den Schwierigkeiten beim Anlauf der neuen Ausgabe des wichtigsten Konzernmodells nimmt, hieß es aus dem Umfeld der Aufseher. Außerdem gehe es um die Kritik an einem rassistischen Werbevideo, die Lage von Volkswagen in China und weitere Kooperationsschritte mit dem US-Autobauer Ford.

Golf macht Negativ-Schlagzeilen

Schon der Start des Golf 8 war 2019 holprig gewesen. Das Unternehmen blieb zunächst weit hinter den ursprünglichen Zielen zurück, nicht einmal zehn Prozent der einst angepeilten 100.000 Stück wurden im ersten Jahr gebaut. Betriebsratschef Bernd Osterloh warf dem Top-Management mangelndes Engagement bei der Lösung der Probleme vor. Es geht vor allem um die grundlegend neuen Software-, IT- und Elektroniksysteme der 8er Reihe, bei denen weiter Fehler auftauchen. Dies führte jüngst sogar zu einem Auslieferungsstopp.

Das Online-Wirtschaftsmagazin „Business Insider“ berichtete nun von weiteren Details. Demnach sollen etwa an einem Beispieltag im März weniger als 40 Prozent der fertiggestellten Golf-8-Exemplare einwandfrei das Band verlassen haben. Auch bei einzelnen Zwischenabnahmen während der Produktion bleibe die Fehlerquote hoch. VW erklärte, es ließen sich immer Dinge verbessern - aber der Golf 8 sei in vielerlei Hinsicht eben auch ein komplett neues Projekt. Im Vergleich zu manchen anderen Modellanläufen sei man sehr zufrieden.

Putsch-Versuch „entbehrt jeder Grundlage“

Im Vorfeld der Sitzung haben einige Medien sogar von einem möglichen Putschversuch gegen Konzern-Chef Herbert Diess berichtet. Der Betriebsratschef Bernd Osterloh und der IG Metall Vorsitzende Jörg Hofmann hätten sich darauf geeinigt, das Diess seinen Hut nehmen müsse, hieß es. Osterloh und Hofmann dementierten schnell und energisch: „Das entbehrt jeder Grundlage. Diese Meldung ist Quatsch.“

