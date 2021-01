Hannover

Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) hat im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie rund ein Viertel weniger Autos verkauft. Insgesamt wurden an die Kunden nur rund 371.700 Fahrzeuge ausgeliefert, wie das Unternehmen am Dienstag in Hannover mitteilte. Zu Jahresbeginn habe das Volumen nur leicht unter den Werten von 2019 gelegen – im zweiten Quartal hätten die Werkschließungen jedoch zu starken Einbußen geführt.

Über die Sommermonate zog das Geschäft den Angaben zufolge wieder deutlich an, im September übertrafen die Auslieferungen mit einem Plus 13,3 Prozent sogar die Werte des Vorjahres. Das blieb jedoch eine einmalige Ausnahme. Zum Jahresende musste VWN parallel zu den steigenden Infektionszahlen und erneuten Einschränkungen des Betriebs abermals Rückgänge verzeichnen.

Der Crafter schlägt sich noch vergleichsweise gut

In der mit Abstand wichtigsten Region Westeuropa lag das Minus mit 264.900 ausgelieferten Fahrzeugen bei gut einem Fünftel. In Osteuropa sowie in Amerika und Asien waren die Einbrüche noch größer. Unter den Modellen schnitt der in Polen produzierte Crafter mit einem Rückgang von 13 Prozent auf 61.700 Fahrzeuge noch am besten ab. Die T-Transporter – die mit Abstand wichtigste Baureihe – lag mit 145.000 Modellen um knapp ein Viertel unter Vorjahr.

Es gab aber auch einen gegenläufigen Trend: Weil viele Kunden 2020 Camping-Urlaube neu entdeckt haben, stieg die Nachfrage bei den darauf ausgerichteten California-Modellen. Die Auftragseingänge für die Fahrzeuge auf T-Modell- und Crafter-Basis stiegen im Vergleich zum Vorjahr um rund 60 Prozent auf insgesamt 27.400 Fahrzeuge.

Von Jens Heitmann