Sobald ein Auto den Kultstatus erreicht hat, ist für den Hersteller viel gewonnen. Obwohl die Nachfolger dem Original immer weniger ähneln, können die Verkäufer das neueste Modell weiter mit positiven Erinnerungen an die Anfangsjahre in Verbindung bringen. Der Käfer war der eine Glücksfall dieser Art für Volkswagen, der „Bus-Lieferwagen“ ist der andere – auch wenn der Konzern die Kurzform „Bulli“ offiziell erst seit 2007 verwendet. „Unser Bulli hat nicht nur Automobilgeschichte geschrieben“, sagte der Vorstandschef von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN), Carsten Intra, am Donnerstag bei der Vorstellung der siebten Generation, die in der zweiten Jahreshälfte auf den Markt kommen soll. „Er ist als Wirtschaftswunderwagen auch prägend für die frühen Jahre der Bundesrepublik.“

Seine Doppelfunktion hat sich der Bulli lange bewahren können: Für Handwerker war er vor allem ein genügsamer Lastesel, Familien nutzen ihn als komfortable Großraumlimousine. Mit dem Transporter Nummer sieben (T7) endet diese Tradition nach mehr als 70 Jahren: Er wird nur noch als Multivan vor allem für Privatkunden angeboten. Den nächsten neuen Kastenwagen will VWN gemeinsam mit Ford als Partner entwickeln, um die Kosten zu senken. Zudem ist der T7, dessen Preis VWN noch nicht nennt, nur als Verbrenner oder mit Hybridmotor zu haben. Komplett mit Strom angetrieben wird der Elektro-Bulli ID.Buzz, der in Hannover ab 2022 vom Band rollen soll.

Neuer Multivan bietet noch mehr Flexibilität

Der T7 hat keine Rückbank mehr, alle Sitze sind ausbaubar. Quelle: Volkswagen Nutzfahrzeuge

Diese Dreiteilung der eigenen Transporterfamilie möchte VWN positiv gedeutet wissen – als „einen Paradigmenwechsel in unserer Bulli-Welt“, wie Intra sagte: Statt „einer für alles“ heiße es künftig: „Für jeden genau den Richtigen.“ Der größte Kaufanreiz für den neuen Multivan soll ein altbekannter Vorteil sein – seine Variabilität. Auch der T7 verfügt über viel Platz, den die Kunden nach ihren Vorlieben ausnutzen können. In der gegenüber dem Vorgängermodell verlängerten und verbreiterten Grundversion nimmt der Van bis zu 3672 Liter Gepäck auf.

Im Fond bietet das Auto mehr Flexibilität für die Mitfahrer. Die durchgängige und schwere Rückbank in der dritten Sitzreihe haben die Entwickler abgeschafft, im T7 gibt es nur noch Einzelsitze. Diese lassen sich zudem verschieben oder bei Bedarf aus- und einbauen. Dadurch sei es etwa möglich, für den Transport von Fahrrädern nur die Sitze auf einer Seite des Fahrzeugs auszubauen, erklärt das Unternehmen. Alternativ könne man auch den mittleren Sitz der dritten Reihe stufenlos nach vorn bis kurz vor die erste Sitzreihe schieben.

Im Frontbereich bietet der T7 weitreichend digitalisierte Anzeigen und Bedienelemente. Quelle: Volkswagen Nutzfahrzeuge

Transporterbaureihe verliert in Stöcken an Bedeutung

Äußerlich hebt sich der T7 nicht so stark von seinen Vorgängern ab. „Der neue Multivan trägt unverkennbar die Gene des bekanntesten Van-Designs der Welt in sich“, sagte Chefdesigner Albert Kirzinger. Von der dritten Generation „zitiere“ man beispielsweise als farblichen Kontrast „die den Körper umfassende horizontale Charakterlinie“. Die unterhalb der Frontscheibe stärker nach vorn gezogene Motorhaube erinnere an die vierte Generation. Parallel zum Plug-in-Hybridantrieb wird der Multivan mit zwei Vierzylinder-Turbobenzinern angeboten, die bis zu 204 PS stark sind. Im nächsten Jahr soll ein Turbodiesel das Angebot ergänzen.

Im Stöckener Werk hofft die Belegschaft darauf, dass er T7 sich ähnlich gut verkauft wie die alten Bullis. Schon jetzt aber ist klar, dass die Transporterbaureihe für den Standort Hannover an Bedeutung verlieren wird, weil die Produktion des T6.1 Ende 2024 auslaufen soll; die Multivans machen nur ein Drittel des Transportervolumens aus. Die Lücke füllen sollen der ID.Buzz und ein ebenfalls batteriebetriebener Stadtgeländewagen (SUV) einer neuen D-Klasse, den VWN für weitere Marken des Konzerns produzieren wird.

