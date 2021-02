Hannover

Wegen der Infektion von 14 Mitarbeitern mit dem Coronavirus hat Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) die Produktion am Standort Limmer gestoppt. Zum Schutz der Belegschaft habe man vorsorglich eine Nachtschicht am Donnerstag und die Schichten am Freitag sowie am Sonnabend abgesagt, teilte das Unternehmen am Freitag mit. In hannoverschen Stadtteil Limmer baut VWN mit 430 Beschäftigten den Camping-Bulli California.

„Die Gesundheit der Beschäftigten hat für uns höchste Priorität“, sagte der Leiter des VWN-Gesundheitswesens, Andree Hillebrecht. Daher habe sich das Unternehmen dazu entschlossen, die Arbeit zu einem frühen Zeitpunkt zu unterbrechen und der Belegschaft Tests im eigenen Testzentrum anzubieten. Parallel versuche VWN in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt, die Kontakte der infizierten Mitarbeiter nachzuverfolgen. „Wir erweitern zudem die bestehenden Corona-Schutzmaßnahmen am Standort – auch um zeitnah die Fertigung wieder anfahren zu können“, sagte Hillebrecht.

Nachfrage nach dem Modell California zuletzt gestiegen

In Limmer stellt Volkswagen Nutzfahrzeuge Freizeitvarianten des Transporters T6.1 her. Im vergangenen Jahr wurden rund 16.000 Fahrzeuge produziert und damit etwas weniger als 2019. Weil wegen der Corona-Pandemie mehr Menschen Campingurlaub machen, sei die Nachfrage für die Modelle zuletzt deutlich gestiegen, hieß es. Der insgesamt mehr als 175.000 Mal verkaufte California gilt laut ADAC als das erfolgreichste Reisemobil überhaupt. Für die günstigste Variante müssen Interessenten rund 50.000 Euro ausgeben. Die preisliche Spitze markiert der Ocean Edition mit 199 PS und Allradantrieb für rund 80.000 Euro.

Von Jens Heitmann