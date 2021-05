Hannover

Im Führungsgremium von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) stehen zwei Wechsel bevor: Lars Krause wird am 1. Juli Vorstand für Vertrieb und Marketing. Michael Obrowski übernimmt am gleichen Tag die Leitung des Finanz- und IT-Ressorts. Dies teilte VWN mit. Damit ist in dem sechsköpfigen Führungsgremium weiterhin keine Frau vertreten.

Krause soll „die richtigen Impulse setzen“

Der bisherige Vertriebschef Heinz-Jürgen Löw habe das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen, erklärte VWN. Finanzchef Holger Kintscher scheide nach 34 Jahren im Unternehmen im Zuge einer Altersregelung aus.

Beide neuen Vorstände sind VW-Gewächse. Der künftige Vertriebschef Krause war bisher Leiter Strategie und Produktmanagement bei VWN. Krause sei „aufgrund seiner langjährigen strategischen Arbeit für VWN der ideale Kandidat, um sehr schnell die richtigen Impulse zu setzen“, sagte VWN-Chef Carsten Intra. Er habe die anstehenden Produkteinführungen vom neuen Multivan über den Amarok-Nachfolger bis zum ID.Buzz eng begleitet und werde sie jetzt „mit dem Team erfolgreich auf die Straße bringen“.

Manager mit viel Auslandserfahrung

Obrowski hat zuletzt fünf Jahre lang das Konzerncontrolling bei der Volkswagen AG geleitet. Er ist seit 26 Jahren bei dem Autokonzern tätig und hat viel im Ausland gearbeitet, unter anderem als Finanzdirektor bei VW-Russland, aber auch in Mexiko, Italien und England.

Von Conrad von Meding