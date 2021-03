Hannover

Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) hat im vergangenen Jahr unter der Corona-Krise gelitten. Der Umsatz der Marke ging um 18 Prozent auf 9,4 Milliarden Euro zurück, operativ fiel ein Verlust von 454 Millionen Euro an. 2019 hatte VWN noch 510 Millionen Euro verdient. Der Absatz fiel um 24,4 Prozent auf knapp 372.000 Fahrzeuge. „Wir haben ein herausforderndes Jahr hinter uns“, sagte Vorstandschef Carsten Intra am Donnerstag bei der Bilanzvorlage in Hannover.

VWN soll 2022 wieder Geld verdienen

Carsten Intra führt Volkswagen Nutzfahrzeuge seit einem halben Jahr. Quelle: Henning Scheffen

Für das laufende Jahr sieht der Vorstand Auslieferungen von mehr als 400.000 Fahrzeugen an Kunden vor. Aufgrund hoher Investitionen in den Umbau der Werke und die Einführung vollelektrischer Modelle wird das operative Ergebnis auch 2021 voraussichtlich negativ sein. Mittelfristig sollen Auslieferungen, Umsatz und Ergebnis jedoch deutlich wachsen, 2022 will VWN wieder profitabel sein. „Unser Ziel ist, mit Volkswagen Nutzfahrzeuge die Mobilität des nächsten Jahrzehnts entscheidend zu prägen“, sagte Intra.

Von Jens Heitmann