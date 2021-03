Hannover

In der Regel fällt es nicht ganz leicht, einen hohen Verlust als Hoffnungszeichen zu werten. Es gibt jedoch Gründe, im Fall von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) eine Ausnahme zu machen: Für ihre Neuausrichtung hatte die Marke bewusst rote Zahlen einkalkuliert, durch Corona fiel das Minus mit einer halben Milliarde Euro nur deutlicher aus als erwartet. Für die „Nutzis“ ist es ein Vertrauensbeweis, dass man in der Konzernzentrale ob dieser Zahlen nicht zusammenzuckt, sondern den Wandel bei der zuweilen nicht immer heiß geliebten Tochter in Hannover nachdrücklich unterstützt.

Zwei vielversprechende Modelle ...

Das Stammwerk in Stöcken soll gleich zwei Modelle produzieren, von denen sich Volkswagen viel verspricht: Der Elektrobulli Buzz erweitert die wachsende ID-Familie um ein Mitglied, das mit Blick auf das automatisierte Fahren neue Geschäftsmodelle ermöglicht. Beim D-SUV hat sich der Standort gegen die Konkurrenz anderer Konzernschwestern durchsetzen können, die das Oberklasseauto lieber in Eigenregie gebaut hätten. Beide Projekte helfen VWN dabei, vom Status eines Außenseiters wegzukommen und in Wolfsburg stärker ins Zentrum der Wahrnehmung zu rücken.

... aber auch neue Opfer

Im Gegenzug muss man aber auch Einschnitte erdulden: Der neue Partner Ford wird neben dem Pick-Up Amarok auch die Fertigung des Handwerker-Transporters T.61 übernehmen – vom Nachfolgemodell T7 darf VWN nur noch die Multivans für Privatkunden produzieren. Da diese nur ein Drittel des gesamten Transportervolumens ausmachen, hängt die Auslastung der eigenen Werke künftig vom Erfolg der ID-Modelle ab. Damit besteht das Risiko, dass der für Stöcken bis 2029 bereits geplante Personalabbau von einem Drittel der Belegschaft noch höher ausfallen könnte.

Von Jens Heitmann