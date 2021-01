Wolfsburg

Die Golf-Produktion ist im Werk-Wolfsburg ist noch nicht mal wiederangelaufen, da wird bereits über weitere Schließtage diskutiert. Nach Informationen dieser Zeitung bereitet der coronabedingte Teilemangel Volkswagen auch nach dem Jahreswechsel weiter sehr ernste Schwierigkeiten. Deswegen wird im Januar wohl an mehreren Tagen die Fahrzeugproduktion ruhen müssen.

Die genauen Termine, an denen die Beschäftigten in der Produktion zuhause bleiben müssen, stehen indes noch nicht fest, werden wohl aber in Kürze bekannt gegeben. Am Dienstag war von einer Entscheidung am bereits am Mittwoch die Rede. Betroffen sind diesmal wohl alle vier Montagelinien – also sowohl die Golf- als auch die Tiguan-Fertigung.

Es besteht weiter an Mangel an Halbleitern

Der drohende Produktionsausfall kann dabei als Folge der Pandemie beschrieben werden und ist auf einen Mangel an Halbleitern zurückzuführen, die für die Fahrzeugelektronik benötigt werden. Die Hersteller der Halbleiter hatten sich während der Corona-Krise, als der Automarkt am Boden lag, nach anderen Abnehmern umgesehen. Jetzt, da die Nachfrage wieder anzieht, haben Fahrzeughersteller wie VW Probleme, an die dringend benötigten Halbleiter zu kommen.

Bereits vor Weihnachten musste VW deswegen die Golf-Produktion drosseln, die Betriebsruhe, die eigentlich nur bis zum 4. Januar anhalten sollte wurde an den beiden Montagelinien bis zum 18. Januar verlängert. Nun drohen bereits die nächsten Schichtausfälle. Noch ist darüber allerdings nicht abschließend entschieden, die entsprechende Kurzarbeit müsste noch beantragt werden und auch der Betriebsrats müsste darüber abstimmen

Krise wird VW mindestens das erste Quartal beschäftigen

Die Diskussion zeigt aber: Die Corona-Krise hält Volkswagen weiter in Atem. Eine verlässliche Produktionsplanung ist derzeit so gut wie unmöglich, das Unternehmen muss weiter auf Sucht fahren. Auch für die Mitarbeiter bedeutet das viel Unsicherheit.

Wie lange dieser Zustand noch anhalten wird, ist derzeit nicht abzusehen. VW versicherte schon im Dezember, man arbeite mit Hochdruck an der Lösung des Halbleiter-Problems. Der neue Vertriebsvorstand Klaus Zellmer hoffte jüngst in einem Interview mit dem Handelsblatt auf Besserung im zweiten Quartal, kündigte aber gleichzeitig an, dass man auch in diesem Jahr um jedes Fahrzeug kämpfen müsse. Und auch Betriebsratschef Bernd Osterloh geht davon aus, dass Volkswagen noch mindestens das gesamte erste Quartal mit den Folgen der Corona-Krise wie Kurzarbeit und kurzfristigen Schichtausfällen zu kämpfen haben werden.

Von Steffen Schmidt