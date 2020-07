Hannover

Drei ehemalige und ein amtierender Volkswagen-Manager müssen sich wegen mutmaßlich überhöhter Bezahlung von Betriebsräten in einem Prozess verantworten. Das Landgericht Braunschweig hat am Dienstag die im November von der Staatsanwaltschaft erhobene Anklage zugelassen. Vor der 16. Wirtschaftsstrafkammer sei das Hauptverfahren wegen des Verdachts der Untreue beziehungsweise der Untreue in besonders schwerem Fall eröffnet worden, teilte die Behörde mit. Dem Autohersteller soll insgesamt ein Schaden von mehr als 5 Millionen Euro entstanden sein.

Zwei Vorstände und zwei Personalchefs beschuldigt

Angeklagt sind die früher auf Konzernebene für das Personal verantwortlichen Vorstände Karlheinz Blessing und Horst Neumann sowie die ehemaligen Personalchefs der Marke Volkswagen, Jochen Schumm und Martin Rosik. Lediglich letzterer ist heute noch als Manager im Konzern aktiv und arbeitet seit Februar als Personalvorstand bei der Tochter MAN Energy Solutions, die große Dieselmotoren baut. Die Beschuldigten sollen überhöhte Bezüge für Mitglieder des Betriebsrats genehmigt haben – alle vier weisen diese Vorwürfe zurück.

Anzeige

Erhielt Betriebsratchef Osterloh 3 Millionen zu viel?

Hat VW-Konzernbetriebsratschef Bernd Osterloh selbst mit über seine Vergütung entschieden? Quelle: Rainer Dröse (Archiv)

Weitere HAZ+ Artikel

Die Vorwürfe beziehen sich auf die Zeit zwischen Mai 2011 und Mai 2016. Die Manager seien für die Festlegung von Gehältern und Bonuszahlungen der Betriebsratsmitglieder mitverantwortlich gewesen, meint die Staatsanwaltschaft. Sie seien dabei stets den Vorschlägen der „Kommission Betriebsratsvergütung“ gefolgt, der sie selbst angehörten. Außer den Angeklagten waren auch Konzernbetriebsratschef Bernd Osterloh und dessen Stellvertreter Mitglieder dieser Kommission, die somit über ihre eigene Vergütung entschieden hätten. Allein rund 3 Millionen Euro seien auf die ungerechtfertigte Bezahlung von Osterloh entfallen.

VW : Geht nicht gegen Konzern, sondern gegen Einzelpersonen

Die Gehälter von Betriebsräten orientieren sich generell an geeigneten Vergleichsgruppen im jeweiligen Unternehmen. Im Falle von VW haben die Manager bei der Bestimmung des Entgelts nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft bewusst einen unzutreffenden Vergleich gewählt, um überhöhte Zahlungen möglich zu machen. Das ist laut Aktiengesetz verboten. Insgesamt listet die Anklage 29 Einzeltaten auf. Der Konzern sieht dafür keine Mitverantwortung. Es liege „kein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten“ vor, hatte Volkswagen im November erklärt. Die Anklage richte sich überdies nicht gegen VW, sondern gegen Einzelpersonen.

Bezüge zunächst gedeckelt – auf 96.000 Euro im Jahr

Gleichwohl hatte der Konzern in der Folge die Gehälter führender Betriebsräte zwischenzeitlich gedeckelt. Rückwirkend zum 1. Dezember 2017 wurde eine Gehaltsobergrenze von 96.000 Euro im Jahr eingezogen – davon waren 14 von insgesamt 262 Betriebsräten betroffen. Diese Entscheidung hatte damals mit zum Rücktritt von Thomas Zwiebler als Betriebsratschef von Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover beigetragen. Neben familiären Belastungen nannte der Arbeitnehmervertreter auch die Gehaltskürzung als Grund für seinen seinerzeit überraschenden Schritt.

Gutachter: Keine nennenswerten Abweichungen vom maximal Erlaubten

Inzwischen bekommen die betroffenen Betriebsräte im Wesentlichen wieder ihre vollen, außertarifliche Bezüge. Im Mai vergangenen Jahres hat der Konzern vor dem Arbeitsgericht Braunschweig mit den Arbeitnehmervertretern einen entsprechenden Vergleich geschlossen. Die Basis dafür war ein Schiedsgutachten der ehemaligen Bundesarbeitsrichter Burghard Kreft und Klaus Bepler. Beide kamen zu dem Schluss, dass es bei Volkswagen im Großteil der Fälle keine nennenswerten Abweichungen von den in ihren Augen maximal zulässigen Gehältern gegeben hat. Nur die für Betriebsratschef Bernd Osterloh vorgesehenen Gelder sollen sie dem Vernehmen nach als etwa 30. 000 Euro zu hoch kritisiert haben.

Für die strafrechtliche Würdigung der Vorgänge sei der Vergleich vor dem Arbeitsgericht aber nicht von Bedeutung, hieß es am Braunschweiger Landgericht.

Von Jens Heitmann