Die Nachfrage auf dem europäischen Automarkt ruht weiter, Volkswagen stellt sich deshalb auch im Juni auf Kurzarbeit ein. Am Standort in Wolfsburg sind die Mitarbeiter jetzt darüber informiert worden, dass in den ersten beiden Juniwochen grundsätzlich Kurzarbeit in allen Bereichen möglich ist. Es kann also jederzeit zu weiteren Schichtabsagen oder Schließtagen kommen. Fest steht bereits: An den Tiguan-Linien (Montagelinien 1 und 4) ruhen an den beiden Freitagen, 5. und 12. Juni, die Bänder.

Derzeit befinden sich noch rund 11.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit. Auch über die erste Juni-Hälfte hinaus behält sich Volkswagen vor, flexibel auf die jeweilige Nachfrage-Situation zu reagieren. Für den gesamten Monat wurde Kurzarbeit bei der Arbeitsagentur angemeldet.

Ob und welcher Form diese dann tatsächlich auch umgesetzt wird, steht allerdings noch nicht fest. Nach Information der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“ sieht es aktuell so aus, als würden auch im Juni noch gut 7000 Mitarbeiter von Kurzarbeit betroffen sein. Hilfe und Hoffnung verspricht sich Volkswagen von dem von der Bundesregierung angekündigten Konjunkturprogramm, dass eventuell auch eine Kaufprämie für Autos beinhalten soll.

Von Steffen Schmidt