München/Hannover

Im VW-Konzern rotiert erneut das Topmanagement. Nachdem die Marken Audi und VW Pkw gerade neue Chefs bekommen haben, ist nun der Nutzfahrzeugbereich an der Reihe: Traton-Chef Andreas Renschler muss seinen Stuhl räumen, und in der Folge wechselt auch Transporterchef Thomas Sedran den Job. Auf die Nachfolger warten schwere Aufgaben, denn die Rezession trifft den Lkw-Markt noch härter als die Personenwagen.

Renschler hat Traton aufgebaut, nachdem diverse Manager jahrelang daran gescheitert waren, Volkswagens zusammengekaufte Lkw-Marken Scania in Schweden und MAN in München zu einem schlagkräftigen Herausforderer des Weltmarktführers Daimler zu formen. Renschler war 2015 selbst von Daimler zu VW gekommen. Er hat die Dachgesellschaft Traton aufgebaut und an die Börse gebracht. Zuletzt trieb er die Übernahme des amerikanischen Herstellers Navistar voran.

Thomas Sedran, bislang Vorstandschef der Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge, wechselt zum 1. September in das Beteiligungsmanagement Nutzfahrzeuge und Maschinenbau des VW-Konzer. Sein Nachfolger in Hannover-Stöcken heißt Carsten Intra. Quelle: Peter Steffen/dpa

Mangelnder Erfolg sei nicht der Grund für Renschlers Abgang, hieß es am Mittwoch in Konzernkreisen. Auch die Strategie werde sich nicht grundlegend ändern. Gescheitert ist der 62-Jährige offenbar an seinem Führungsverhalten: Weder im Management noch im Betriebsrat habe Renschler Rückhalt. Verabschiedet wird er „im besten gegenseitigen Einvernehmen“ mit freundlichen Worten von Hans Dieter Pötsch, Aufsichtsratschef von VW und der Lkw-Tochter Traton: „Andreas Renschler hat maßgeblichen Anteil an dem erfolgreichen Kurs, den Traton eingeschlagen hat.“

Selbstbewusste Lkw-Bauer

Dazu gehörte es vor allem, die einst feindlichen Markenschwestern MAN und Scania zur Zusammenarbeit zu bewegen. Damit hat es Renschler zuletzt offenbar übertrieben: Er wollte den selbstbewussten Lkw-Bauern die eigenen Entwicklungsabteilungen streichen und die Trucks künftig zentral entwickeln lassen. Schon vorher habe es ein „Grundgrummeln“ gegeben, spätestens jetzt hatte Renschler aber große Teile der Kollegen gegen sich. Einer von ihnen, MAN-Chef Joachim Drees, muss ebenfalls gehen.

Streit mit MAN-Betriebsrat

Hinzu kam Streit mit dem MAN-Betriebsratschef Saki Stimoniaris, der auch im übergeordneten Traton-Betriebsrat sitzt. Denn Renschler hatte behauptet, man verhandle über den Abbau von mutmaßlich 6000 Stellen bei der margenschwachen MAN und die Arbeitnehmervertreter sähen die Notwendigkeit ein. Stimoniaris sah das anders: Es werde nicht verhandelt, „wir setzen uns momentan nicht an den Tisch“.

Muss den Volkswagen-Konzern verlassen: Andreas Renschler, Chef der VW-Lkw-Sparte Traton Quelle: Michael Kappeler/dpa

Damit hatte es sich der Mann, der Traton vor zwei Jahren an die Börse geführt hatte, intern auf allen Ebenen verscherzt. Als Traton-Chef wird er kommende Woche von Matthias Gründler ersetzt, der bis 2018 dort schon einmal Finanzchef war. Renschlers Posten im VW-Konzernvorstand bekommt Gründler allerdings nicht. Dort vertritt künftig Personalchef Gunnar Kilian die Truck-Sparte.

Trostpreis für Sedran

Unterstützen soll ihn dabei Thomas Sedran, bisher Chef der Konzerntochter VW Nutzfahrzeuge in Hannover – wohl auch, weil sein bisheriger Job anderweitig gebraucht wird: Carsten Intra soll nach den Reibereien nicht mehr Personalchef bei Traton und MAN bleiben und rückt deshalb an die VWN-Spitze, wo er unter anderem für Bulli und Crafter verantwortlich sein wird. Der Job als Truck-Koordinator unter Kilian ist Sedrans Trostpreis.

Ab September neuer VWN-Chef: Carsten Intra. Quelle: Volkswagen Nutzfahrzeuge

Die Personalrochaden bei Traton und MAN betreffen damit alle Schlüsselpositionen und den Personalbereich, der beim geplanten Stellenabbau wieder im Fokus stehen dürfte.

Vor allem Renschler dürfte sich seinen Abschied anders vorgestellt haben. Auch für Börsianer kommt sein rascher Abgang überraschend. Traton sei in den vergangenen Jahren sehr auf ihn zugeschnitten worden, sagt Nord/LB-Analyst Frank Schwope. Vor allem auf Renschlers Initiative hin sei Traton 2018 eilig an die Börse gebracht worden, noch bevor man wesentliche Synergien zwischen den dominierenden Lkw-Marken MAN und Scania heben konnte.

Das zu tun und Kosten in Milliardenhöhe zu sparen, sei nun Aufgabe seines Nachfolgers und des neuen MAN-Chefs Andreas Tostmann, der bisher für die Produktion bei VW verantwortlich ist.

Die Probleme sind noch nicht gelöst Das Nutzfahrzeuggeschäft steht unter schwierigen Vorzeichen. 2019 hatten die Lastwagentöchter von VW zwar noch ihr Geschäft ausbauen können, sowohl MAN als auch Scania steigerten Umsatz und Rendite. Doch die Corona-Krise drückt nun auch dort stark auf die Verkäufe. Es gab zudem Produktionsunterbrechungen, und der konjunkturelle Einbruch trifft die Nutzfahrzeughersteller traditionell hart. In den USA, wo bisher Daimler die Nase vorn hat, will sich Traton mit dem Truckhersteller Navistar verstärken. Dieser schrieb im zweiten Geschäftsquartal jedoch rote Zahlen. Traton-Chef Andreas Renschler hatte für die restlichen Navistar-Anteile 2,9 Milliarden Dollar gezahlt – 2016 war die VW-Sparte eingestiegen, um in Nordamerika einen Fuß in die Tür zu bekommen. In Japan arbeitet Traton mit Hino Motors zusammen.

Von Thomas Magenheim und Stefan Winter