Hannover

W ie groß sollten Wohnungsunternehmen sein? Vonovia wagt einen neuen Schritt und will zu Europas bedeutendstem Vermietkonzern wachsen. Aus Sicht des Unternehmens ist die geplante Übernahme der Deutschen Wohnen fast zwangsläufig. Ob die Mieter davon profitieren, muss sich erst noch zeigen. An wohlfeilen Beteuerungen mangelt es nicht – wie oft in solchen Situationen. „Wohnen ist für die Menschen ein Grundbedürfnis“, ließ sich Vonovia-Vorstandschef Rolf Buch zum Wochenstart zitieren. Und: „Gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftliche Stabilität bilden ohne Abstriche die Grundlage unserer Arbeit.“

Viele Mieter haben das in den vergangenen Jahren anders wahrgenommen. Seit in der Branche eine Übernahme die nächste jagt, hat bei vielen Wohnungsunternehmen der Service oft hinter dem Renditegedanken zurückgestanden. Aufzüge wurden nicht gewartet, Abrechnungen waren undurchschaubar, und mithilfe energetischer Sanierungen haben die Unternehmen ihre Bilanzen kräftig aufpoliert.

Konzern will Größenvorteile nutzen

Den Beweis, dass größer immer besser bedeutet, ist auch die Vonovia noch schuldig. Wohnungsunternehmen betreiben ein kapitalintensives Geschäft mit geringen Margen. Da scheint es schlüssig, durch Zukäufe Prozesse zu verschlanken und Größenvorteile zu erzielen. Sparen durch Skaleneffekte nennen das die Betriebswirte.

Der aktuell angespannte Wohnungsmarkt verringert das Risiko bei dem Zusammenschluss. Viele Mieter haben kaum eine Chance, bei den großen Konzernen auszuziehen, wenn sie mit Preis, Leistung und Service unzufrieden sind. Das ändert sich, wenn sich die Märkte dank des Neubaus entspannen. Stimmt dann die Qualität des Angebots nicht und fliehen die Mieter – dann war die Übernahme auch für die Aktionäre schlecht.

Von Conrad von Meding