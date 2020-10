Hannover

In der anstehenden Tarifrunde für die deutsche Metall- und Elektroindustrie will die IG Metall Arbeitsplätze sichern – und gleichzeitig höhere Löhne durchsetzen. Die von den Arbeitgebern geforderte Nullrunde werde es für die 3,9 Millionen Beschäftigten nicht geben, erklärte die Gewerkschaft am Donnerstag nach Sitzungen regionaler Tarifkommissionen. „Die Tarifrunde muss dazu beitragen, die Beschäftigung und die Einkommensentwicklung zu sichern“, sagte der Bezirksleiter der IG Metall Niedersachsen, Thorsten Gröger. „Die Produktionsentwicklung und die Auftragseingänge weisen auf eine Erholung der Industrie hin.“

Derzeit diskutiert die IG Metall auch in den Tarifgebieten Niedersachsen, Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim und Sachsen-Anhalt sowie bei Volkswagen über ihre Forderungen für die Tarifrunde. Unter dem Druck der Corona-Krise hatten sich Arbeitgeber und Gewerkschaft im Frühjahr auf eine Art Nottarifabschluss ohne Lohnerhöhung für das laufende Jahr verständigt. Dieser Vertrag läuft zum Jahresende aus. Die Arbeitgeber machen sich für eine weitere Nullrunde stark. Gerade kleine und mittlere Betriebe könnten sonst die nötigen Investitionen für den Strukturwandel in der Branche nicht stemmen, sagte der designierte neue Gesamtmetall-Präsident Stefan Wolf kürzlich in einem Interview. „Es ist absolutes Maßhalten angesagt.“

„Tiefpunkt der Krise überwunden“

Diese Einschätzung teilt die IG Metall nicht. Die Metall- und Elektroindustrie habe den Tiefpunkt der Krise überwunden – die Wirtschaft nehme langsam wieder Fahrt auf, meint die Gewerkschaft. Nun gelte es, die Binnennachfrage zu stärken. „Seit 2018 hat es keine Erhöhung der Entgelte mehr gegeben“, sagte Gröger. Seinerzeit hatte die IG Metall neben einer Lohnerhöhung um 4,3 Prozent auch das Recht der Beschäftigten auf eine – auf Wunsch befristete – Verkürzung der Arbeitszeit auf 28 Stunden in der Woche und die Wahlmöglichkeit für eine Umwandlung des Zusatzgeldes von 27,5 Prozent eines Monatslohns in weiteren Urlaub durchgesetzt.

Darüber hinaus will die Gewerkschaft einen Stellenabbau verhindern. Es gehe nicht an, „dass die Arbeitgeber jetzt im Alleingang Sparpläne aus dem Giftschrank holen“, sagte Gröger. Für die IG Metall ist die Einführung einer Viertagewoche eine Option, um möglichst viele Beschäftigte an Bord zu halten. „Wir brauchen Werkzeuge, um eine mittel- bis langfristige Unterauslastung in Unternehmen bewältigen zu können“, sagte Gröger. Gleichzeitig bleibe durch eine Verkürzung der Arbeitszeit mehr Zeit für die Familie. Die Arbeitgeber zeigen sich für diese Forderung offen – aber nur „solange sie ohne Lohnausgleich stattfindet und die Arbeitskosten sich nicht weiter verteuern“, wie Stefan Wolf von Gesamtmetall sagte.

Friedenspflicht endet im Januar

Bei VW, wo ein Haustarifvertrag gilt, dringt die IG Metall darauf, die Zahl von 1400 Ausbildungsplätzen festzuschreiben. Zudem will die Gewerkschaft noch mehr freie Tage für die Beschäftigten erreichen. Bisher haben VW-Mitarbeiter Anspruch auf sechs zusätzliche freie Tage im Jahr, um sie für die Pflege von Angehörigen, die Kindererziehung oder zum Ausgleich von Belastungen durch Schichtarbeit zu nutzen. „Und genau hieran wollen wir anknüpfen und dieses Modell ausweiten und weiterentwickeln“, sagte Gröger.

Die Tarifverträge der Branche und bei Volkswagen laufen Ende Dezember aus. Für alle Tarifgebiete endet die Friedenspflicht am 28. Januar, sodass im Februar Warnstreiks möglich sind.

