Vorstandschef Bürkle: „Wir bauen eine neue Nord/LB auf“

Die Norddeutsche Landesbank ( Nord/LB) ist gerettet. Das durch marode Schiffskredite in Schieflage geratene Geldinstitut bekommt von den Ländern Niedersachsen und Sachsen-Anhalt sowie der Sparkassengruppe insgesamt 3,6 Milliarden Euro. Im HAZ-Interview erklärt Vorstandschef Thomas Bürkle, wie die Bank ihre Risiken verringern kann, ohne ihre Rendite zu schmälern.

Die Nord/LB benötigt zum dritten Mal seit 2005 eine Finanzspritze ihrer Eigentümer. Was stimmt Sie optimistisch, dass dies die letzte Kapitalerhöhung sein wird, Herr Bürkle?

Wir verfügen jetzt über ein wirklich auf Herz und Nieren geprüftes Geschäftsmodell, das sich an die Historie und die Stärken der Bank anlehnt. Dieses Konzept haben wir nicht allein entwickelt, sondern in enger Abstimmung mit unseren Trägern. Auch Unternehmensberater waren an dem Prozess beteiligt – und natürlich die EU-Kommission, die den Plänen nach monatelanger Analyse zugestimmt hat. Das sollte uns so viel Stabilität geben, dass wir die neue Nord/LB zukunftssicher aufstellen können.

Neue Definition von Risiko?

Diese neue Nord/LB soll weniger riskante Geschäfte machen als bisher. Gleichzeitig fordern die Träger aber eine Eigenkapitalrendite von stolzen 8 Prozent, die derzeit kaum eine deutsche Bank erreicht. Lässt sich eine hohe Rendite ohne hohes Risiko erreichen?

Wir haben ein gutes Risikomanagement ...

... das Sie in der jüngeren Vergangenheit aber gut versteckt haben müssen.

Die Fehler in der Schiffsfinanzierung sind in den 2000er-Jahren gemacht worden, als man das Portfolio zu stark ausgeweitet hat. Wir haben seitdem sehr viel gelernt, und das auch auf schmerzliche Weise. Es gibt zwar keine risikolose Bank, aber ein solches Klumpenrisiko wie damals hat die Nord/LB heute nicht mehr. Es kommt darauf an, den richtigen Mix aus Produkten und Portfolios zu finden – mit einer vernünftigen Streuung kann man das Risiko auf ein vertretbares Maß senken. Und wir wollen künftig eine risikoarme Bank sein. Die Rendite von 8 Prozent müssen wir nicht sofort erreichen, sondern erst Ende 2024. Da bin ich zuversichtlich.

Wie alle Banken setzt auch die Nord/LB auf das Geschäft mit Firmenkunden. Warum sollten die unbedingt zu Ihnen kommen?

Zum einen, weil wir nahe bei ihnen sind. Die Nord/LB ist mit ihrer 250-jährigen Geschichte tief in Niedersachsen verwurzelt. Zum anderen verfügen wir über spezielle Kompetenzen – wir sind zum Beispiel der größte Agrarfinanzierer in Deutschland, was nur wenige wissen.

Mit dem Mittelstand möchten aber auch die Sparkassen Geschäfte machen, die als Träger der Nord/LB gerade rund eine Milliarde Euro für die Rettung aufbringen mussten. Kommen Sie sich da nicht ins Gehege?

Da gibt es klare Absprachen: In Niedersachsen betreuen die Sparkassen Kunden mit einem Umsatz von bis zu 20 Millionen Euro allein. Bei größeren Unternehmen arbeiten wir mit den jeweiligen Sparkassen zusammen, zum Beispiel stemmen wir größere Konsortialkredite gemeinsam. Nur bei sehr großen Unternehmen, im Wesentlichen mit einem Umsatz von über 500 Millionen Euro, treten wir alleine an.

Die Norddeutsche Landesbank Nord/LB hat ihren Sitz am Aegidientorplatz in Hannover. Quelle: Holger Hollemann/dpa

Kredite für grüne Energie – und Flugzeuge?

Die Nord/LB will auch künftig ein führender Finanzierer im Bereich erneuerbarer Energien sein. Der Lauf der Geschäfte hängt hier nicht zuletzt von politischen Vorgaben ab, wie die aktuelle Flaute in der Windkraftindustrie zeigt. Ist das nicht zu riskant?

Der Trend ist hier schon eindeutig: Wenn die Regierungen ihre Klimaschutzziele erreichen wollen, gibt es keine Alternative zum Ausbau der erneuerbaren Energien. Natürlich können sich politische Vorgaben ändern, aber man darf akute Probleme wie zum Beispiel den schleppenden Netzausbau in Deutschland auch nicht überbewerten. Wir finanzieren im Übrigen Windparks und andere Projekte nicht nur in Europa, sondern weltweit.

Weltweit? Die Landesregierung definiert sie neuerdings als „regionale Bank“.

Die Bank wird regionaler sein, aber sie wird keine Regionalbank. Das ist übrigens auch eine Frage des Risikomanagements: Die Förderung von erneuerbaren Energien fällt von Land zu Land sehr unterschiedlich aus. Auch hier geht es darum, nicht alle Eier in einen Korb zu legen. Zudem haben viele Projektierer sowie Hersteller von Windenergieanlagen ihren Sitz in Deutschland und betreiben von hier aus ihre weltweiten Geschäfte. Viele der Komponenten dieser Anlagen, die weltweit zum Einsatz kommen, werden sogar in Norddeutschland produziert.

Aus der Schiffsfinanzierung ziehen Sie sich zurück – für Flugzeuge vergeben Sie aber weiter Kredite. Die Prognosen für den Luftverkehr klingen heute ähnlich optimistisch wie die Vorhersagen für das Wachstum im Seehandel vor 15 Jahren. Fürchten Sie Parallelen?

Nein, dafür gibt es gleich drei Gründe: Erstens ist unser Risiko deutlich kleiner. Bei den Schiffen hatten wir in der Spitze ein Volumen von über 20 Milliarden Euro. Bei den Flugzeugen sind es derzeit weniger als 5 Milliarden Euro – das Ziel sind weniger als 3 Milliarden Euro. Zweitens gab es im deutschen Steuerrecht mit der Tonnage-Steuer und den Verlustzuweisungen für Schiffsfonds hausgemachte Anreize, die zur Blasenbildung beigetragen haben. Und drittens gibt es bei den Flugzeugherstellern mit Boeing und Airbus ein Duopol – die Eintrittsschwelle in den Markt ist damit höher als bei Schiffen, für die sich überall schnell Werften hochziehen lassen. Das ist vor allem in Asien passiert.

Personalabbau und „Flurbereinigung“ bei Landesbanken

Die Nord/LB soll fast die Hälfte ihrer Belegschaft abbauen und ihre Kosten massiv senken. Haben Sie für Ihre Mitarbeiter auch eine positive Botschaft parat?

Ich empfinde es als spannende Aufgabe, eine neue Nord/LB aufzubauen, die noch näher am Markt und am Kunden agieren wird. Wir wollen die Kosten auch senken, um Spielräume für Investitionen zu schaffen, etwa für Digitalisierungsinitiativen. Ich erlebe bei uns im Haus täglich viele Kolleginnen und Kollegen, die sich mit großem Engagement den Herausforderungen stellen. Mit diesen Menschen zu einem gemeinsamen Aufbruch zu starten – darauf kommt es jetzt an.

Die Sparkassen dringen auf eine Flurbereinigung bei den Landesbanken. Ihrem Spitzenverband würde ein Spitzeninstitut reichen. Wie lange wird die Nord/LB noch selbstständig sein?

Das haben nicht wir zu entscheiden, sondern unsere Träger. Die niedersächsische Landesregierung hat signalisiert, dass sie für eine größere Lösung offen ist. Wir müssen jetzt unsere Hausaufgaben machen und dem in uns gesetzten Vertrauen gerecht werden.

Die Landesregierungen und die Sparkassen erwarten von der Nord/LB im Jahr 2023 erstmals eine Dividende. Wollen Sie dieses Versprechen noch persönlich einlösen?

Mein Vertrag läuft bis Ende 2021 – und den möchte ich gern erfüllen. Ich bin hochmotiviert und werde alles daran setzen, die Nord/LB dividendenfähig zu machen.

Zur Person Thomas Bürklesteht seit Anfang 2017 an der Spitze der Nord/LB. Der 66 Jahre alte Volkswirt kam nach mehreren Stationen in der Finanzbranche 2002 zur Norddeutschen Landesbank. Nach anderthalb Jahren an der Spitze des Immobilienfinanzierers Deutsche Hypo rückte er 2014 in den Vorstand der Nord/LB auf und war als „Chief Risk Officer“ für das Kreditrisikomanagement, das Finanz- und Risikocontrolling, das Sonderkreditmanagement sowie den Bereich Research/Volkswirtschaft zuständig.

