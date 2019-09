Hannover

Die Gewerkschaft Verdi ruft die 170 Beschäftigten von 40 Filialen der Postbank in Hannover und Braunschweig für Freitag und Sonnabend zu einem zweitägigen Streik auf. Die Kunden sollten sich auf geschlossene Filialen oder längere Wartezeiten einstellen, teilte Verdi am Donnerstag mit. Nachdem die Tarifverhandlungen in der vergangenen Woche gescheitert waren, hatte die Gewerkschaft bereits für vier Tage die Callcenter der Postbank bestreikt – und für zwei Tage die Kreditservice Gesellschaft in Hameln.

Arbeitgeber wollen 1 Prozent mehr Gehalt zahlen

Die Arbeitgeberseite hatte in der dritten Verhandlungsrunde ein Angebot von durchschnittlich einem Prozent Gehaltserhöhung pro Jahr vorgelegt. Die Postbank gehört zur Deutschen Bank. „Die Deutsche Bank leistet sich über 600 Gehaltsmillionäre, bietet aber ihren Tarifangestellten eine Gehaltserhöhung unterhalb der Inflationsrate an – und das, obwohl die Postbank sehr profitabel ist“, sagte Jörg Reinbrecht, als Landesfachbereichsleiter bei ver.di Niedersachsen/ Bremen für die Finanzwirtschaft zuständig.

Von Jens Heitmann