Hannover

Rund 300 Beschäftigte des niedersächsischen Kraftfahrzeughandwerks haben am Montagmittag auf der Podbielskistraße in Hannover demonstriert – der Verkehr musste solange warten. Die Industriegewerkschaft Metall hatte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von BWM-, Volkswagen- und Mercedes-Niederlassungen sowie von MAN zum Warnstreik aufgerufen, nachdem die erste Runde der Tarifverhandlungen für die Branche in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt ergebnislos zu Ende gegangen war. Für Mittwoch und Donnerstag sind weitere Warnstreiks bei Autohäusern in der Region geplant.

„Corona-Krise als Vorwand“

„Während der letzten Tarifverhandlungen mussten wir nicht halb Hannover absperren, um zu zeigen, dass wir es ernst meinten“, sagte der IG-Metall-Verhandlungsführer Markus Wente bei einer Kundgebung auf dem Klingerplatz. Man befinde sich in einer schwierigen Tarifrunde. Wente warf den Arbeitgebern vor, die Corona-Krise als Vorwand zu nutzen, um unzureichende Löhne zu zahlen.

Beschäftigte wollen Wahlmöglichkeit

Die IG Metall fordert 4 Prozent mehr Geld für die Beschäftigen des Kfz-Handwerks. Zudem sollen Beschäftigte die Möglichkeit haben, Lohnzuwächse in freie Tage umzuwandeln. Die Vergütung und Qualität der Ausbildung sollen verbessert werden. Notwendig seien auch mehr Weiterbildungen für ältere Beschäftige im Bereich IT und Umgang mit der Digitalisierung, sagte Wente. Die Arbeitgeber hätten noch kein Tarifangebot vorgelegt, erklärte die Gewerkschaft. Eine „Nullnummer“ sei jedoch inakzeptabel.

„Forderungen sind überzogen“

„Wir sehen die Forderungen aufgrund der gegenwärtigen Situation als überzogen an“, sagte Gerhard Michalak, Geschäftsführer der Innungen des Technikerhandwerks in Niedersachsen-Mitte und Osnabrück (IdK). Er ist einer der beiden Verhandlungsführer für die Arbeitgeberseite. Wegen der Corona-Pandemie gebe es bei den Autohäusern Rückgänge bei den Serviceleistungen. So brächten etwa Vertreter ihre Fahrzeuge seltener in die Werkstatt. Überdies hätten die Kfz-Betriebe „eklatant“ weniger Neuwagen verkauft. „Das spüren sie bei den Umsätzen“, sagte Michalak.

Neue Verhandlung am Montag

Am kommenden Montag werden die Tarifverhandlungen in Niedersachsen fortgesetzt. Der Arbeitgebervertreter Michalak stellte für diesen Verhandlungstermin ein Tarifangebot der Arbeitgeber in Aussicht.

Von Nadine Wolter