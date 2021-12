Was bedeutet das E-Auto für Contitech?

Hannover

Der Gummi- und Kunststoffspezialist Contitech will von den Trends in Richtung Elektromobilität und Nachhaltigkeit stärker profitieren als andere Unternehmen. Der Geschäftsbereich des Autozulieferers Continental werde nicht nur sein Wachstum beschleunigen, sondern auch deutlich mehr verdienen, sagt Contitech-Chef Philip Nelles. „Wir wollen den Wettbewerb hinter uns lassen.“ Um dieses Ziel zu erreichen, werde Contitech künftig neben innovativen Produkten auch verstärkt Dienstleistungen anbieten.

Mit einem Umsatz von zuletzt etwa 5,6 Milliarden Euro und rund 43.000 Beschäftigten ist Contitech die kleinste Sparte im Continental-Konzern. Der Spezialist für Kunststofftechnologie entwickelt unter anderem Förderbänder für den Bergbau, Schlauchleitungen für industrielle Anwendungen und Antriebskomponenten für Fahrzeuge. Die eine Hälfte des Geschäfts macht das Unternehmen mit Autoherstellern. Die andere Hälfte verteilt sich auf 15 Branchen. „In der Zukunft wird es darum gehen, den Fokus auf wertschöpfende Industrien zu legen und damit eine neue Balance zu finden“, sagt Nelles. Die Gewichte zwischen den einzelnen Segmenten könnten sich anders verteilen.

Bedeutung nimmt zu

Noch steht Contitech aus Sicht von Investoren im Schatten der beiden großen Continental-Sparten Rubber und Automotive. Die knapp 57.000 Beschäftigten in der Reifenproduktion erwirtschafteten im Jahr 2020 einen Umsatz von rund 10 Milliarden Euro – und selbst in der Corona-Krise ist dieser Bereich profitabel. Das Geschäft mit Fahrzeugkomponenten wie Bremsen, Sensoren und Software hingegen hat sich zuletzt auch wegen des technologischen Wandels und der Lieferengpässe bei Halbleitern zum Sorgenkind entwickelt. Bei Umsatzerlösen von 15 Milliarden Euro schreibt die Automotive-Sparte, in der rund 95.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt sind, rote Zahlen.

Ein Contitech-Mitarbeiter bei der Qualitätskontrolle im Werk in Vahrenwald. Quelle: Christian Walter

Nach der Abspaltung der Antriebssparte Vitesco Technologies von Continental hat Contitech im Konzern an Bedeutung gewonnen. Das Unternehmen trägt jetzt knapp ein Fünftel zum gesamten Umsatz bei. Im Geschäftsjahr 2020 lag die operative Marge (Ebit) von Contitech bei 7,6 Prozent des Umsatzes. Mittelfristig soll sie auf 9 bis 11 Prozent steigen. Möglich sei das, weil die Chancen deutlich größer seien als die Risiken, sagt Nelles. Er ist zuversichtlich, dieses Ziel zu erreichen.

Zukunftsbranchen für Contitech

Contitech will sich künftig auf fünf Branchen mit hohem Wachstumspotenzial fokussieren: Neben der Landwirtschaft sind das die Bauwirtschaft und das Energiemanagement sowie elektrisch angetriebene Pkw und Nutzfahrzeuge. Die Basis aller Geschäfte bleibe die besondere Kompetenz bei Produkten und Systemen aus Kautschuk, Kunststoff, Metall, Gewebe und elektronischen Komponenten, sagt Nelles. Dieses Know-how wolle man künftig mit individuellen und digitalen Serviceangeboten kombinieren.

Wie so etwas aussehen könnte, zeigt ein Beispiel aus dem Umgang mit Rohstoffen: Bisher liefert Contitech nur die Transportbänder für den Bergbau oder für Bauunternehmen – für die Kontrolle der technischen Abläufe sind die Kunden selbst verantwortlich. Künftig könnte Contitech den Betrieb mithilfe von Drohnen überwachen und mittels Sensoren auch den Wartungsbedarf der Anlagen steuern. „Unsere Auftraggeber müssten dafür also keine eigenen Mitarbeiter mehr einsetzen und könnten ihre Reparaturzeiten optimieren“, sagt Nelles.

Alternativen für Auslaufmodelle

Neben neuen Ideen muss Contitech jedoch auch Lösungen für seine Auslaufmodelle finden. Im Geschäft mit der Autoindustrie etwa könne fast ein Viertel des Umsatzes wegbrechen, heißt es. Mit dem Auslaufen des Verbrennungsmotors fehle es bei Abgasrückführungssystemen, Ölpumpen, Kraftstoffleitungen und Zahnriemen mittel- und langfristig an der Nachfrage. „Unser Portfolio ist zwar zum größten Teil antriebsartunabhängig“, erklärt Nelles. „Trotzdem werden technologische Neuheiten unsere Produkte weiter vorantreiben. Deshalb passen wir unser Portfolio bewusst an die veränderten Wünsche unserer Kunden an.“ Zudem könne Contitech bestimmte Kompetenzen anders nutzen – Riemen seien beispielsweise auch nötig, um die Flügel von Windkraftanlagen optimal auszurichten. Fluidleitungen würden ebenfalls in E-Autos benötigt, um die Batterien zu kühlen. Schläuche seien für die Nutzung von Wasserstoff ebenso wichtig wie heute an Tankstellen.

Wie geht es weiter in Vahrenwald? Der Standort muss zum Teil neue Aufgaben finden. Quelle: Contitech

Fallen Stellen weg?

Was diese Umstellung mit Blick auf Standorte und Arbeitsplätze bedeutet, sei noch ungewiss, sagen Betriebsräte. Als der Gesamtkonzern im Herbst 2020 weltweit 30.000 Jobs zur Disposition stellte, galten bei Contitech etwa 1200 Stellen als gefährdet. Inzwischen habe sich die Lage etwas entspannt, heißt es – für eine Entwarnung sei es gleichwohl zu früh. In Hannover beschäftigt Continental knapp 9000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, rund ein Drittel davon ist bei Contitech tätig. Offen infrage stehe hier vor allem die Zukunft der Zahnriemenproduktion in Vahrenwald, sagen Arbeitnehmervertreter. Nelles lässt die Zukunft des Standortes offen. „Fest steht, dass wir hier neue Aufgaben und Anwendungsfelder finden müssen, um die Veränderungen im Markt als Chance für unser zukünftiges Geschäft umsetzen zu können.“

Von Jens Heitmann