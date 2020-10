Stockholm/Hannover

Der unter Umsatzrückgängen leidende schwedische Modekonzern Hennes & Mauritz ( H&M) will weltweit im kommenden Jahr 250 seiner noch 5000 Filialen schließen. „Über Details können wir noch keine Angaben machen“, sagte eine Unternehmenssprecherin. Von den 457 H&M-Geschäften in Deutschland befinden sich sechs in der Region Hannover: am Kröpcke, in der Georgstraße und in der Ernst-August-Galerie in der Landeshauptstadt sowie in Garbsen, Langenhagen und Laatzen.

Verdi : Filialschließungen nach „Salamitaktik“

Die hannoverschen Filialen gelten nach Informationen der HAZ trotz ihrer räumlichen Nähe zueinander als Standorte mit einen hohem Kundenandrang. „Wir haben keine aktuellen Erkenntnisse, dass H&M in der Region Geschäfte aufgeben will“, sagte Sabine Gatz, Fachbereichsleiterin Handel im Landesbezirk Niedersachsen-Bremen der Gewerkschaft Verdi. Die Schweden hätten allerdings zuletzt immer wieder Filialen geschlossen. „Das geschieht nach Salamitaktik“, erklärte Gatz. Der Konzern verstärke derzeit sein Onlineangebot, was die Ladengeschäfte schwäche.

Datenschutzverstöße im Nürnberger Servicecenter

Unterdessen soll H&M in Deutschland wegen Datenschutzverstößen ein Bußgeld in Höhe von 35,3 Millionen Euro zahlen. In Nürnberg wurden nach Angaben des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz, Johannes Caspar, in einem Servicecenter des Unternehmens mehrere Hundert Beschäftigte ausgespäht. Gesammelt wurden nach Mitarbeitergesprächen unter anderem Gesundheitsdaten sowie Angaben über familiäre Streitigkeiten oder über Urlaubserlebnisse.

Bekannt geworden war der Fall, für den die schwedische H&M-Zentrale laut eigener Erklärung die volle Verantwortung übernommen hat, im vergangenen Jahr. H&M will nun den vom Datenschutzbeauftragten verhängten Bußgeldbescheid prüfen. Wenn der Konzern Einspruch einlegen will, muss das binnen zwei Wochen geschehen.

