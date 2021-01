Wolfsburg

An der Spitze von VW-Konzern und Marke kommt es zu Umstrukturierungen: Damit stärkt Volkswagen die Qualitätssicherung und richtet sie zugleich neu aus. Der bisherige Markenvorstand für Technische Entwicklung Frank Welsch wird zum 1. Februar neuer Leiter Konzern-Qualitätsmanagement und -strategie. Seine Nachfolge im Vorstand der Kernmarke tritt der ehemalige Vorstand für E-Mobilität, Thomas Ulbrich, an, dessen Abschied von Volkswagen vor Kurzem noch beschlossene Sache schien.

Mit der Umstrukturierung geht eine Stärkung des Qualitätsmanagements einher. Welsch berichtet künftig direkt an den Vorstandsvorsitzenden Herbert Diess. Um ein einheitliches Qualitätsniveau sicherzustellen, werden künftig zudem auch die Leiter der Qualitätssicherungen der Marken an Welsch berichten. „Die seit jeher hohen Qualitätsstandards unserer Fahrzeuge im Zusammenspiel mit dem digitalen Kundenerlebnis sind mehr denn je erfolgsentscheidend. Mit Frank Welsch bekommen wir einen erfahrenen Fahrzeug-Experten und Techniker an der Spitze der Konzern-Qualitätssicherung“, kommentiert Diess die Personalrochade.

Thomas Ulbrich wird neuer Vorstand Technische Entwicklung

„Unser zentrales Ziel sind begeisterte Kunden – und zwar über die gesamte Nutzungsphase des Fahrzeuges hinweg. Gerade mit dem Wandel zur E-Mobilität und zur Digitalisierung ergeben sich viele neue Chancen, noch näher an unsere Kunden, ihre Bedürfnisse und Wünsche heranzurücken. Mit unserer neuen Struktur legen wir die Grundlage dafür, dass wir diese Chance im Konzernverbund konsequent nutzen werden“, sagte Frank Welsch.

Thomas Ulbrich wird Markenvorstand für Technische Entwicklung. Quelle: Volkswagen AG

Welschs Nachfolger auf dem Vorstandsposten für Technische Entwicklung bei VW Pkw wird Thomas Ulbrich - bis vor kurzem noch Markenvorstand für E-Mobilität. Nachdem der Wegfall des Vorstandsressorts E-Mobilität beschlossen wurde, galt der Abschied von Ulbrich bei vielen schon als sicher. Umso mehr freut sich Volkswagen, dass Ulbrich an Bord bleibt. „Beim Thema E-Mobilität hat Thomas Ulbrich wichtige Akzente für unsere Marke gesetzt und entscheidend dazu beigetragen, E-Mobilität massentauglich zu machen. Eine herausragende Leistung unter besonderen Bedingungen“, lobte Markenchef Ralf Brandstätter.

Von Steffen Schmidt