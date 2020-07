Hannover

Es ist schon einige Jahre her, eine goldene Zukunft zeichnete sich ab. Jedenfalls für die FDP. Die Partei hatte bei der Bundestagswahl im September 2009 ihr bestes Ergebnis aller Zeiten erreicht und würde Teil der neuen Regierung sein. In Hannover strahlte damals auch der junge Abgeordnete Patrick Döring. Er würde in Berlin dabei sein. Über die anbrechenden Zeiten sprach er voller Euphorie, wie über eine bevorstehende Epochenwende. Keinen Zweifel ließ er daran, dass er sich zutraute, dabei eine Rolle zu spielen.

Seit dem 1. Juli 2020 ist Patrick Döring, 47, nun Vorstandsvorsitzender der hannoverschen Wertgarantie, einer Versicherung für Elektrogeräte wie Handys, Tablets, Fernseher, E-Bikes und Fahrräder. Er übernimmt das Amt von Thomas Schröder, der in den Ruhestand geht. „Wir versichern alles, was einen Stecker hat“, sagt Döring. Das Unternehmen ist für ihn kein Neuland, er war bereits viele Jahre im Vorstand tätig. Seit beinahe 20 Jahren sitzt Döring mit kurzer Unterbrechung ebenfalls im Vorstand der Haustierversicherung Agila, die zur Wertgarantie-Gruppe zählt. Diesen Posten wird er weiterhin behalten. Insgesamt erzielte das Unternehmen im vergangenen Jahr mit knapp 6,8 Millionen Kunden einen Umsatz von 311 Millionen Euro. Allein in der hannoverschen Zentrale arbeiten rund 500 Beschäftigte.

In der Nachfolge von Detlef Kleinert

Mit dem Wechsel an die Spitze der Wertgarantie-Gruppe folgt Patrick Döring erneut seinem politischen und beruflichen Ziehvater Detlef Kleinert. Es ist ein altertümlicher Begriff, aber wohl angebracht. Kleinert, 2016 verstorben, gründete die Versicherung 1963, um die immer mehr aufkommenden Fernsehgeräte in deutschen Haushalten zu versichern. Später erfand der langjährige FDP-Bundestagsabgeordnete Kleinert Versicherungen für Haustiere. Döring begann seine Karriere in den Neunzigerjahren als Vorstandsassistent bei Kleinert und wechselte 2002 zum Ableger Agila. 2005 wurde Döring zum ersten Mal in den Bundestag gewählt.

2013 Rückzug als Generalsekretär der FDP

Das größte politische Aufsehen erregte Patrick Döring in den Zeiten, die golden werden sollten. 2011 wurde er Schatzmeister der Bundes-FDP, ein Jahr später wählte ihn ein Parteitag zum Generalsekretär. Mit Vizekanzler Philipp Rösler und Außenminister Guido Westerwelle, einem guten Freund, beriet Döring über Strategien und Programme einer Partei, die in Deutschland mitregierte.

Der Absturz kam 2013. Die FDP flog aus großer Höhe aus dem Bundestag. Döring zog aus dem politischen Debakel, das er nicht alleine zu verantworten hatte, die Konsequenzen und gab sein Amt als Generalsekretär ab und die große Politik auf. Es blieb die kommunale Bühne. Er leitet die hannoversche FDP und sitzt im Rat der Landeshauptstadt. Das, sagt er, soll auch nach dem beruflichen Aufstieg so bleiben.

„Ich denke keine Sekunde darüber nach, mir eine andere Aufgabe zu suchen. Ich vermisse nichts“, antwortet Döring auf die Frage, ob sich mit dem neuen Chefposten Politik als Beruf nun erledigt habe für ihn. Zudem sei es heutzutage nicht mehr vermittelbar, Unternehmen und Mandat praktisch nebenher zu führen. Die neue Aufgabe tritt Döring auch körperlich verändert an. Er nahm 25 Kilogramm ab. „Intervallfasten“, sagt er.

